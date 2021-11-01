В рейтинг самых дорогих городов вошли Уфа и Краснодар

Вадим Карасев

Москва возглавила топ-5 самых дорогих российских мегаполисов. В этот рейтинг также попали Уфа, Казань и Краснодар, говорится на сайте портала SuperJob по итогам опроса экономически активного населения страны.

Участниками исследования стали жители 16 городов-миллионников. Оказалось, что москвичи чаще других считают свой город дорогим — 64% респондентов высказали такое мнение. За Москвой следует Уфа (про нее упомянули 60% опрошенных), Казань (58%), Краснодар (57%) и Ростов-на-Дону (54%).

В топ-10 внесли Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Омск. Самым недорогим среди 16 миллионников граждане назвали Челябинск — всего 28% его жителей считают город недешевым. По мнению участников опроса, самое дорогое в их городах — это жилье, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания, различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на транспорте, бензин, питание в кафе и ресторанах.

Ранее Ruposters писал, что Москва заняла 18-е место в ежегодном рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021).