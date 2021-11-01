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"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой

"В связи с плохими продажами билетов": МХАТ отменил спектакль с Бузовой

МХАТ им. М.Горького решил отменить спектакль "Чудесный грузин", который был запланирован на 2 ноября, сообщает ТАСС. В постановке, повествующей о молодом Иосифе Сталине, Ольга Бузова исполняет роль Беллы Шанталь.

Отмену спектакля связали с низкими продажами билетов. Тем не менее, "Чудесный грузин" пока остается в репертуаре.

Как отмечает "Рен ТВ", решение об отмене "Чудесного грузина" принял Владимир Кехман, которого накануне назначили новым генеральным директором театра.

"МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман", - говорится в сообщении.

Напомним, о своем участии в спектакле под названием "Чудесный грузин", посвященном молодому Иосифу Сталину, Ольга Бузова сообщила накануне на своей странице в инстаграме.

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране! Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького! Ааа, мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья! Это просто невероятно! Я так счастлива! Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе! Премьера нашего спектакля #ЧудесныйГрузин состоится уже 11 и 12 июня. Спасибо за возможность играть на легендарной сцене художественному руководителю МХАТа Эдуарду Владиславовичу! Это правильный выбор, вы точно не пожалеете. Мамааааа, я играю во МХАТе", — написала певица.

Ольга Бузова призналась, что еще 20 лет назад пришла к маме, сказав, что хочет поступать в театральный институт.

Но мама запретила мне это делать, и я поступила в СПбГУ на геофак... Отучилась и закончила его с красным дипломом, а, на минуточку, это лучшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Но о театральной сцене я мечтала всегда, в моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны. И вот что я вам скажу: мечты сбываются. Просто нужно четче формулировать свои желания.

Как писал NEWSTES, концерты Ольги Бузовой отменяют в России из-за низкого спроса.

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По материалам: uposters.ru

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