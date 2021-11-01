В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов

Для участия в пилоте Аттестационной комиссией Минобрнауки Татарстана были отобраны пять муниципальных районов и два городских округа – гг. Казань и Набережные Челны, уточняется на сайте ведомства.

В общей сложности в апробации приняли участие 18 педагогических работников из 16 образовательных организаций (школы, детский сад, центр внешкольной работы, колледжи).

Изучив аттестационные материалы соискателей, выслушав представления руководителей образовательных организаций и экспертов, проектная группа приняла единогласное решение установить новые квалификационные категории «педагог-методист» и «педагог-наставник» всем педработникам, принявшим участие в апробации.