Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов

В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов

В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов

Для участия в пилоте Аттестационной комиссией Минобрнауки Татарстана были отобраны пять муниципальных районов и два городских округа – гг. Казань и Набережные Челны, уточняется на сайте ведомства.

В общей сложности в апробации приняли участие 18 педагогических работников из 16 образовательных организаций (школы, детский сад, центр внешкольной работы, колледжи). 

Изучив аттестационные материалы соискателей, выслушав представления руководителей образовательных организаций и экспертов, проектная группа приняла единогласное решение установить новые квалификационные категории «педагог-методист» и «педагог-наставник» всем педработникам, принявшим участие в апробации.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы для кожи вокруг глаз и фруктовые маски
Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы
В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов
В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Четыре мастерские открылись в Южно-Уральском многопрофильном колледже
Четыре мастерские открылись в Южно-Уральском многопрофильном колледже
Географический диктант стартует 14 ноября
Географический диктант стартует 14 ноября
Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина
Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина
В Омске пройдут соревнования юных авиамоделистов
В Омске пройдут соревнования юных авиамоделистов
Для школьников Ростовской области организованы профориентационные мероприятия
Для школьников Ростовской области организованы профориентационные
Программа «Профессионалитет» поможет закрыть дефицит кадров в новых проектах строительства
Программа «Профессионалитет» поможет закрыть дефицит кадров в новых
Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят выездные консультации
Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартует во всех регионах
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартует во
Фестиваль методических идей молодых педагогов проходит в Самарской области
Фестиваль методических идей молодых педагогов проходит в Самарской

Топ на сегодня

Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления Путина о возможном повышении цен на нефть
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на

Еще по теме

Каждый третий педагог готов аттестоваться на новые педагогические квалификационные категории
В Санкт-Петербурге назвали имена победителей Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2020»
В Челябинске стартовал VI Региональный Форум практической психологии в сфере образования
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала педагог дополнительного образования из Казани