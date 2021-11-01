Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:40  Автор: Иван Рощепий



Симптомы постковидного синдрома — состояния у переболевших COVID-19 — сильно разнятся в зависимости от конкретного человека. У кого-то главным признаком может быть кашель, у другого — панические атаки, рассказал главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения города Москвы Григорий Арутюнов, сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, симптомы варьируются в очень широких пределах — от кашля, одышки, общей слабости, головокружения и болей в мышцах до учащённого сердцебиения, повышенного артериального давления, депрессии и панических атак. Также для постковидного синдрома может быть характерна даже обычная усталость.

Доктор подчеркнул, что переболевшим следует пройти диспансеризацию.

ВОЗ впервые дала официальное определение постковидному синдрому


«Зачастую наши пациенты ищут «волшебную таблетку» и хотят быстрого выздоровления с минимальными форматами погружения в лечебный процесс. Но таких таблеток нет и быть не может по определению, как не может быть и короткого лечения. А «волшебные таблетки» — это всё-таки остаток детства, когда ты веришь в сказки», — сказал Григорий Арутюнов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально описала постковидный синдром, от которого, по некоторым оценкам, страдают до 20 процентов переболевших коронавирусом. Симптомы этого состояния обычно возникают через три месяца после начала COVID-19 и длятся не меньше двух месяцев, они не могут быть объяснены другими диагнозами, говорится в определении ВОЗ. Кроме того, как рассказала невролог Наталия Гаврилова, носители герпеса могут оказаться в постковидной группе риска. Об этом пишет «Царьград».



#здоровье


24
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией
На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией
"Вы точно женщина?": Лолита рассказала, как ее приняли за трансвестита
"Вы точно женщина?": Лолита рассказала, как ее приняли за
Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы для кожи вокруг глаз и фруктовые маски
Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы
В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий педагогов
В Татарстане проходит апробация новых квалификационных категорий
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Четыре мастерские открылись в Южно-Уральском многопрофильном колледже
Четыре мастерские открылись в Южно-Уральском многопрофильном колледже
Географический диктант стартует 14 ноября
Географический диктант стартует 14 ноября
Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина
Шакира опубликовала редкое фото с Жераром Пике в честь Хэллоуина
В Омске пройдут соревнования юных авиамоделистов
В Омске пройдут соревнования юных авиамоделистов
Для школьников Ростовской области организованы профориентационные мероприятия
Для школьников Ростовской области организованы профориентационные
Программа «Профессионалитет» поможет закрыть дефицит кадров в новых проектах строительства
Программа «Профессионалитет» поможет закрыть дефицит кадров в новых
Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят выездные консультации
Специалисты Центров психолого-педагогической помощи Тывы проводят

Топ на сегодня

Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления Путина о возможном повышении цен на нефть
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на весь день
На завтрак: 12 продуктов, которые помогут проснуться и зарядят на
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде
15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на

Еще по теме

Дети реже взрослых страдают от постковидного синдрома
Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма
Доктор Мясников назвал наиболее опасные симптомы COVID-19
Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»