Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:40 Автор: Иван Рощепий

Симптомы постковидного синдрома — состояния у переболевших COVID-19 — сильно разнятся в зависимости от конкретного человека. У кого-то главным признаком может быть кашель, у другого — панические атаки, рассказал главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения города Москвы Григорий Арутюнов, сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, симптомы варьируются в очень широких пределах — от кашля, одышки, общей слабости, головокружения и болей в мышцах до учащённого сердцебиения, повышенного артериального давления, депрессии и панических атак. Также для постковидного синдрома может быть характерна даже обычная усталость.

Доктор подчеркнул, что переболевшим следует пройти диспансеризацию.

ВОЗ впервые дала официальное определение постковидному синдрому

«Зачастую наши пациенты ищут «волшебную таблетку» и хотят быстрого выздоровления с минимальными форматами погружения в лечебный процесс. Но таких таблеток нет и быть не может по определению, как не может быть и короткого лечения. А «волшебные таблетки» — это всё-таки остаток детства, когда ты веришь в сказки», — сказал Григорий Арутюнов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально описала постковидный синдром, от которого, по некоторым оценкам, страдают до 20 процентов переболевших коронавирусом. Симптомы этого состояния обычно возникают через три месяца после начала COVID-19 и длятся не меньше двух месяцев, они не могут быть объяснены другими диагнозами, говорится в определении ВОЗ. Кроме того, как рассказала невролог Наталия Гаврилова, носители герпеса могут оказаться в постковидной группе риска. Об этом пишет «Царьград».

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