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Вступил в силу новый ГОСТ на безопасные для детей окна

Вступил в силу новый ГОСТ на безопасные для детей окна

08:39  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



С 1 ноября в силу вступил новый ГОСТ, который касается технических требований к оконным и балконным конструкциям с защитой детской безопасности. Документ направлен на производителей и застройщиков.

Так, впервые вводится требование об обязательной маркировке противомоскитной сетки предупреждающим знаком о том, что она не является защитной конструкцией. Кроме того, теперь на такие окна необходимо устанавливать не только детские замки, но и блокираторы, которые помешают случайному открытию. 

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Отдельные требования касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности. Кроме того, застройщикам рекомендуют использовать стекла со шлифованными кромками.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта, если у в квартирах у граждан установлены окна старой конструкции, их не нужно срочно менять. Тем не менее, если произойдет какой-то инцидент с детьми, ответственность за него будет лежать на гражданах, а не на производителях. 

Кроме того, эксперт посчитал новые меры недостаточными. По его словам, необходимо обязать устанавливать окна новой конструкции не только в помещениях, где за ребенком постоянно не присматривают взрослые (в детских комнатах), но и во всей квартире. 


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Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что падение из окон является пятой по распространенности причиной гибели детей. По информации МВД, в 2020 году из окон выпали 1 339 детей, погибли 145.



#дети #безопасность


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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