Вступил в силу новый ГОСТ на безопасные для детей окна
08:39 Автор: Кристина Стащенко
Источник: ТАСС
С 1 ноября в силу вступил новый ГОСТ, который касается технических требований к оконным и балконным конструкциям с защитой детской безопасности. Документ направлен на производителей и застройщиков.
Так, впервые вводится требование об обязательной маркировке противомоскитной сетки предупреждающим знаком о том, что она не является защитной конструкцией. Кроме того, теперь на такие окна необходимо устанавливать не только детские замки, но и блокираторы, которые помешают случайному открытию.
В Генпрокуратуре рассказали, сколько детей в России гибнет на воде
Отдельные требования касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности. Кроме того, застройщикам рекомендуют использовать стекла со шлифованными кромками.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта, если у в квартирах у граждан установлены окна старой конструкции, их не нужно срочно менять. Тем не менее, если произойдет какой-то инцидент с детьми, ответственность за него будет лежать на гражданах, а не на производителях.
Кроме того, эксперт посчитал новые меры недостаточными. По его словам, необходимо обязать устанавливать окна новой конструкции не только в помещениях, где за ребенком постоянно не присматривают взрослые (в детских комнатах), но и во всей квартире.
Читайте также:
• Татьяна Буцкая предлагает уточнить нормы перевозки в автомобилях детей и подростков • Ионин планирует поднять в Госдуме вопрос о предотвращении выпадения детей из окон • МВД РФ будет вести статистику выпадения детей из окон по просьбе Кузнецовой
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что падение из окон является пятой по распространенности причиной гибели детей. По информации МВД, в 2020 году из окон выпали 1 339 детей, погибли 145.
#дети #безопасность