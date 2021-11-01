"Вы точно женщина?": Лолита рассказала, как ее приняли за трансвестита

Вадим Карасев

57-летняя Лолита Милявская поделилась воспоминаниями о забавной истории, случившейся с ней во время путешествия по Азии. Российскую звезду приняли за трансвестита, сообщает "Экспресс газета".

"За границей мою фамилию произносят как Милявски. Я прохожу как мужик", — призналась исполнительница в YouTube-шоу "Ламборджинсы".



Курьезный инцидент произошел с Лолитой Милявской на китайской границе. Звезда посетовала на свой низкий голос, редко встречающийся у представительниц прекрасного пола в Азии.

На границе с Китаем меня приняли за трансвестита и поэтому долго допрашивали. Я проходила границу, у меня взяли паспорт и спрашивают: "Милявски?" Я говорю: "Да, Милявски". А у меня же еще низкий голос от природы — для китайцев это кошмар.

Представители пограничной службы в результате решили позвать на помощь переводчика. После этого выяснение пола Лолиты Милявской пошло еще веселее.

У меня спросили: "Вы точно женщина, а не мужчина?" Я ответила: "Ну яйца у меня есть, но я женщина".

Как отмечается, разбирательства заняли еще около 20 минут, однако в итоге российскую звезду все же пропустили в КНР.



Как писал NEWSTES, Лолита поцеловала Леру Кудрявцеву прямо в губы на глазах у публики.