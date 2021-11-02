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4 дела для привлечения удачи в ноябре 2021 года

4 дела для привлечения удачи в ноябре 2021 года

Удача нужна всем и всегда. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, как вы можете привлечь удачу в ноябре. В этом вам помогут четыре дела, о которых пойдет речь далее.


Ноябрь — время изменений, как внутренних, так и внешних. Каждый из нас может стать счастливее, если будет следовать рекомендациям экспертов, а также помнить о семи советах, меняющих жизнь к лучшему.

Помощь близким

Вселенная хочет, чтобы в ноябре мы не просто не совершали плохих поступков, а, наоборот, помогали своим близким и друзьям. Это крайне важно для тех, кто очень хочет очистить свою карму. Это будет крайне полезным не только в ноябре, но и в долгосрочной перспективе. Добрые дела никогда не бывают лишними.

Общение с успешными людьми

Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором желательно как можно чаще общаться с теми, кто успешнее, умнее вас. Если вы будете общаться с людьми вашего уровня или уровнем ниже, то не сможете стать успешнее и обрести мотивацию. Дело в том, что умные и успешные люди, которые многого добились, не станут вам говорить, что вы чего-то не можете. Вы и сами, глядя на них, можете с уверенностью сказать, что будущее в ваших собственных руках.


Старайтесь в ноябре избегать общения с теми, кто вечно чем-то недоволен или полон уныния, сомнений. Если успешных людей в вашем окружении пока нет, попробуйте посмотреть документальные фильмы о великих бизнесменах и выдающихся личностях в области науки и искусства. Вдохновляйтесь ими.

Духовные практики

Молитвы, медитации, аффирмации и другие духовные практики в ноябре будут отличным способом привлечь удачу в свою жизнь. Общение с высшими силами поможет настроиться на нужный лад.

Ночные светила в этом плане тоже будут крайне полезными, особенно с 5 ноября, когда Венера перейдет в Знак Козерога. Не бойтесь искать ответы на экзистенциальные вопросы. Цель этого месяца — духовный рост.

Преображение своего жилища

Большая удача ждет в ноябре тех, у кого дома чисто и убрано, везде порядок. Это универсальное правило привлечения счастья и гармонии. Преобразить жилище можно иначе — например, сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй.


Также очень полезно приобрести или сделать руками такие талисманы, как музыку ветра или ловец снов. В ноябре 2021 года подобное преображение дома пойдет вам на пользу в любой сфере жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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