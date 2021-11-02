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Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз

55-летний Алексей Кортнев и его 45-летняя супруга Амина Зарипова вновь стали родителями — у пары родилась дочка, которую они назвали Агафьей.

Сообщение о рождении дочери пары появилось вчера в официальном аккаунте группы "Несчастный случай", лидером которой является Кортнев. Беременность супруги не афишировали — о грядущем пополнении в семье знали только самые близкие.


Сегодня новость о прибавлении подтвердила и Зарипова, поделившись в блоге снимком, сделанным во время беременности, и заодно развеяв слухи, что малышку им с мужем выносила суррогатная мать. Дочку Амина родила вчера.


В браке Алексей и Амина, которые поженились 19 лет назад, воспитывают еще троих детей: 18-летнего Арсения, 15-летнего Афанасия и 10-летнюю Аксинью. От брака с певицей Ириной Богушевской у музыканта есть 33-летний сын Арсений, а от отношений с актрисой Еленой Ланской — сын Никита.


Амина Зарипова и Алексей Кортнев с семьей

Амина Зарипова и Алексей Кортнев познакомились на концерте его группы. Тогда Зарипова еще была действующей гимнасткой — она была подопечной Ирины Винер-Усмановой. Кортнев сразу обратил внимание на симпатичную девушку и стал за ней ухаживать. С тех пор они больше не расставались.

За свою профессиональную карьеру Амина Зарипова неоднократно становилась чемпионкой мира по художественной гимнастике. Сейчас она занимается тренерской деятельностью. Ее воспитанница Маргарита Мамун завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году в индивидуальном многоборье.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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