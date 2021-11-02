Архангельская и Амурская области налаживают сотрудничество в сфере образования

Одной из ключевых точек работы станет развитие кадетского движения



Министерство образования Архангельской области заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством образования Амурской области. Одной из ключевых точек совместной работы станет развитие кадетского движения, уточняет пресс-служба Министерства образования Архангельской области.

«В обоих регионах реализованы масштабные проекты, связанные с кадетским образованием. Например, в Архангельской области создан морской кадетский корпус имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, а в Амурской – кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова. Опыт патриотического воспитания детей, наработанный коллективами этих учебных заведений, может обогатить рабочие программы образовательных организаций», – уточняется в информационном релизе.

Запланированы реализация проектов и по другим направлениям, а также проведение совместных конференций, образовательных программ и семинаров.

«Соглашение во многом носит рамочный характер, но его подписание подразумевает под собой практическую работу. Нам, в частности, интересны наработки в сфере дополнительного образования, которые могут быть реализованы в нашем регионе при содействии коллег из Приамурья. Со своей стороны мы также готовы представить свои проекты, которые достойны того, чтобы быть транслированными в масштабах другого субъекта страны», – отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов.