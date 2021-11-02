Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы для "грустного дэнса" сегодня вечером

Вадим Карасев

Сегодня стало известно, что из группы Artik & Asti ушла ее солистка Анна Дзюба. Она пела в коллективе с момента его основания 10 лет назад. Об этом в инстаграме сообщил ее коллега по дуэту Артем Умрихин.

С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь, — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться,

— написал Артем.





Артем Умрихин и Анна Дзюба в начале карьеры

Также стало известно, что сама группа Artik & Asti не прекращает свое существование: Умрихин обещал подписчикам скоро рассказать про обновленный состав. Ну а мы пока предлагаем переслушать главные хиты группы, которые звучали на всех вечеринках последние 10 лет.





"Грустный дэнс"

Настроение дня у всех поклонников группы и один из главных ее хитов. Сингл вышел в 2019 году в поддержку мини-альбома "7 (Part 1)" и тут же стал настоящим гимном всех разбитых сердец и явным лидером подборки минорных треков на любой дискотеке. В YouTube у клипа более 245 миллионов просмотров! Сегодня кликов явно прибавится!





"Девочка, танцуй"

Этот хит группы вышел в 2020 году и явно стал моральной поддержкой всем тем, кто "отпускал любовь" под "Грустный дэнс". Нейтрализовать душевую боль лирическая героиня снова должна была на танцполе "назло ему".

Номер его в блок. В инстаграме в бан. Он явно не тот, кто был Богом дан,

— если бы в 2021 году статусы "ВКонтакте" еще были актуальны, эту песню растащили бы на цитаты.





"Под гипнозом"

Еще один топовый хит с альбома "7 (Part 1)" — он в 2019 году прозвучал в радиоэфире 715 409 раз! Песня посвящена обреченным отношениям, разорвать которые героиня не в силах: уходя от любимого, она снова и снова "под гипнозом" возвращается к нему.

Так близко, что опять накрыло. И что-то тянет с новой силой,

— поет в песне Asti.





"Истеричка"

Один из последних хитов группы в старом составе, который вышел в этом году. Как и многие песни дуэта, и эта композиция касалась темы несчастной любви и расставания. Но если в "Под гипнозом" героиня страдала и проявляла слабость, то здесь она смело шагала в будущее и иронично называла себя "истеричкой".

Знаешь, все отлично, твоя истеричка больше не плачет, не плачет — в нее влюблен новый мальчик,

— поется в песне.

Но не будем глубоко анализировать текст, ведь все мы знаем, за что такие композиции любят на самом деле.

Теперь еще одна песня, которую можно орать пьяной в караоке,

— как написала в комментариях пользовательница сети.





"Неделимы"

Ну что же, сделаем перерыв в минорных треках — были у Artik & Asti песни и о счастливой любви. Одна из таких — как раз хит 2017 года "Неделимы".

Глаза в глаза, ладонь в ладонь, и это навечно! Спасибо, что делаешь счастливей! Между нами космос и бесконечность. Мы — одно целое, мы неделимы,

— подпевали дуэту все влюбленные в тот год.





"Моя последняя надежда"

Взбодрились? А теперь достаем двойные платочки и снова готовимся грустить и утирать слезы! Первый хит группы в 2011 году, который и принес ей известность, тоже был весьма пронзительной песней о превратностях любви.

Я задыхаюсь, с меня довольно. Обещай не делать больно. Обещай, что будешь прежним, моя последняя надежда,

— взывала Asti.





"Никому не отдам"

Клип на этот эталонный евродэнс вышел еще в 2015 году, но пользователи YouTube до сих пор пишут восторженные отзывы и ставят лайки.





"Тебе все можно"

Если обычно главной героиней клипов группы становилась сама Asti, то в видео 2016 года на эту песню появилась и приглашенная звезда — актриса Агния Дитковските.





"Она не я"

Еще один из последних хитов группы, вошедший в альбом, приуроченный к 10-летию дуэта. В клипе Asti также появилась в обновленном образе блондинки, после чего в сети многие сравнили певицу со Светланой Лободой.

Потерпеть сравнения и пройти стадию "она не я" явно придется и новой солистке группы, чтобы завоевать сердца преданных поклонников коллектива и полноценно заменить Asti.





"Любовь после тебя"

Ну а завершаем подборку символично — песней "Любовь после тебя", которую многие поклонники назвали самой сильной композицией на последнем альбоме "Миллениум Х".

Прости меня, что остыла, моя бывшая половина,

— поет в этой песней Asti.





Надя Бесчетникова