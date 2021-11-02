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Австрия внесёт в климатический фонд ООН 130 млн евро

Австрия внесёт в климатический фонд ООН 130 млн евро

14:27  Автор: Александр Ходякин, Вена



Австрия готова внести свой вклад в обеспечение климатической безопасности и выделяет на эти цели 130 миллионов евро, заявил канцлер республики Александер Шалленберг в ходе Экологического саммита ООН. Об этом сообщает ORF.

Он сослался на недавние меры, принятые Веной в этой области, в том числе в рамках выполнения задач республики по достижению климатической нейтральности уже к 2040 году.

Шалленберг также подчеркнул тесную связь между деятельностью каждой отдельно взятой европейской страны и общенациональной работой на уровне ЕС.

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«Европа со своими климатическими целями находится на пути к тому, чтобы стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году», — сказал он.

По его словам, глобальная цель заключается в поиске новых устойчивых форм промышленного производства, транспортных технологий, потребления, жилищного строительства и управления лесным хозяйством, чтобы остановить изменение климата. При этом канцлер заявил, что 18-месячное чрезвычайное положение из-за пандемии не должно стать препятствием.

«Коронавирус напомнил нам, что нам всем надо действовать быстро и слаженно, чтобы иметь реальную возможность эффективно противостоять глобальному кризису», — подчеркнул политик.



#климат #экология


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По материалам: pnp.ru

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