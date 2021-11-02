Bank of America предрек нефть по $120 за баррель

Вадим Карасев

Bank of America (BofA) повысил прогноз стоимости нефти на 2022 год. По оценке аналитиков, к концу июня следующего года баррель марки Brent будет стоить $120, передает Bloomberg.

Такая динамика ожидается в связи с ростом спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо, причем в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей целевой показатель может быть достигнут еще раньше.

Как отмечается в обзоре BofA, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов до прежних высоких значений.

Текущие цены на нефть почти в 1,5 раза ниже прогноза BofA. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) декабрьский фьючерс Brent торгуется по $84,98 за баррель, на Лондонской бирже (ICE) — по $84,88.