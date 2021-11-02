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Бизнес могут обязать хранить 3 года внутреннюю переписку

Бизнес могут обязать хранить 3 года внутреннюю переписку

Поправки к федеральному закону "О связи", обязывающие компании хранить внутреннюю переписку в течение трех лет и передавать ее правоохранительным органам в случае расследования, могут вступить в силу уже в 2022 году, пишет газета "Известия".

Законопроект с изменениями находится на рассмотрении Госдумы и уже получил положительные отзывы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Согласно документу, хранить данные должны будут компании, владеющие технологическими сетями связи с номерами автономной системы, то есть крупные провайдеры и организации.

В нижней палате объяснили, что к сведениям, которые необходимо сохранять, может относиться, например, информация о закупочной деятельности. Она может пригодиться во время коррупционного расследования и помочь понять, кто имел доступ к данным и с какого устройства совершались противоправные действия.

В 2016 года российские операторы связи обязаны хранить информацию, передаваемую по их сетям. При этом на владельцев технологических сетей связи, применяемых для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве, норма не распространялась.

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По материалам: uposters.ru

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