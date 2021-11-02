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Более 100 стран мира согласились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Более 100 стран мира согласились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Более 100 мировых лидеров договорились о прекращении вырубки лесов к 2030 году. Это первая масштабная договоренность, достигнутая на проходящем в Глазго саммите по климату, передает BBC.

Инициативу поддержали в том числе Россия, США, Великобритания, Бразилия, Канада, Колумбия и Индонезия. Именно в этих странах находится порядка 85% всего леса на планете. Соглашение также предусматривает выделение финансирования в размере $20 млрд, часть из которых пойдет на восстановление пострадавших лесов и борьбу с лесными пожарами.

Кроме того, правительства 28 стран обязались прекратить вырубку лесов ради производства сельскохозяйственной продукции, такой как пальмовое масло, какао и соя. Крупнейшим экспортером пальмового масла на планете выступает Индонезия, напоминает агентство, его производство в стране
ведет к уничтожению лесов и потере территорий, на которых проживают коренные народы. Также отмечается, что в прошлом году рекордными темпами вырубались дождевые леса Амазонии в Бразилии.

Конференция ООН по изменению климата (COP26) в Глазго продлится с 31 октября до 12 ноября. В мероприятии должны принять участие представители из почти 200 стран.




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По материалам: uposters.ru

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