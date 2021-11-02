Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели Хэллоуин с его бывшей женой Дженнифер Гарнер и детьми

Вадим Карасев

Хэллоуин широко отмечался знаменитостями. Но если некоторые звезды подробно задокументировали ход праздника у себя в инстаграме, то о том, как провели этот день другие, нам приходится узнавать со слов инсайдеров.

Так, изданию People стало известно, что 49-летний Бен Аффлек и 52-летняя Дженнифер Лопес отметили День Всех Святых вместе с бывшей женой Бена, 49-летней Дженнифер Гарнер. Компанию взрослым составили дети. У Аффлека и Гарнер есть две дочери и сын: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и девятилетний Сэмюэль. Ну а Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних двойняшек Эмму и Макса от своего бывшего мужа Марка Энтони.





Бен Аффлек и Дженнифер ЛопесБен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Всех вместе заметили на входных в Малибу во время прогулки и традиционного колядования, когда соседи угощают детей сладостями.

Они все отлично ладят, и в центре внимания всегда находятся дети. Дженнифер, Бен и Джен Гарнер — все хотели, чтобы у детей был потрясающий Хэллоуин. Их дети тоже дружат, и они хотели провести время вместе. Так что вполне логично, что они собрались,

— поделился источник с People.

Кроме того, он добавил, что Аффлек сейчас снова занят работой, так что ему было важно провести время с близкими людьми.





Дженнифер Гарнер

Папарацци этот момент, похоже, пропустили, так как совместных фото в сети пока нет, зато Дженнифер у себя в инстаграме поделилась видео, на котором она вместе с детьми пытается приготовить сладости. Очевидно, что на кухне у дивы царит не менее зажигательная атмосфера, чем на ее выступлениях.





Дженнифер Лопес с детьми Эммой и Максом

Напомним, что в браке с Гарнер Аффлек был десять лет. В июне 2015 года они объявили о разводе, а к 2018 году урегулировали все бракоразводные формальности. Ну а воссоединение актера с Дженнифер Лопес, с которой он встречался в начале нулевых, и вовсе стало едва ли не главным событием этого года в мире знаменитостей. Источники утверждают, что звезды всерьез намерены дать своим отношениям второй шанс. К слову, и Гарнер, по слухам, не одинока — поговаривают, что актриса снова сошлась с экс-бойфрендом Джоном Миллером.





Бен Аффлек и Дженнифер ЛопесНадя Бесчетникова