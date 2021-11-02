Джессика Симпсон рассказала о борьбе с алкоголизмом: "Это неузнаваемая версия меня"

Вадим Карасев

Вчера 41-летняя Джессика Симпсон отмечала важную для себя дату — четыре года назад она перестала злоупотреблять алкоголем и стала вести трезвый образ жизни. В инстаграме звезда поделилась архивным снимком, который был сделан утром 1 ноября 2017 года. В девушке, которая запечатлена на фотографии, едва ли можно узнать Джессику.





Этот человек на фото — неузнаваемая версия меня самой,

— поделилась Джессика.

Она рассказала, что для того, чтобы обрести и понять себя, вернуть себе внутренний свет и бросить вызов миру, ей потребовалось бросить употреблять алкоголь.

Это заставляло мой разум и сердце двигаться в одном направлении, и, честно говоря, я была измотана. Я хотела почувствовать боль, чтобы она была со мной как знак чести. Я хотела жить, не оглядываясь назад с сожалением и раскаянием по поводу любого выбора, который я сделала и сделаю до конца жизни,

— добавила Симпсон.









Она отметила, что в обществе слишком много стигаматизации алкогольной зависимости, и сказала, что начала пить, потому что не любила себя.

Настоящая работа, которую мне нужно было сделать в моей жизни, заключалась в том, что я должна была научиться мириться с неудачами, болью, поражением и саморазрушением. Проблема была не в выпивке, а во мне. Я не любила себя. Я не уважала свою собственную силу. Но сегодня я делаю это. Я смирилась со своими страхами и приняла те части своей жизни, которые просто досадные. Я обладаю своей личной силой с душевной отважностью. Я очень честна и открыта. Я свободна,

— заключила Джессика.

Ранее звезда рассказывала, что к алкоголю и таблеткам она пристрастилась после детской травмы. В возрасте шести лет она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны взрослого мужчины. Повзрослев, она стала глушить воспоминания и боль от пережитого алкоголем и лекарствами. Бросить зависимости ей помогли врачи и близкие.

Большую поддержку Симпсон оказывает ее супруг Эрик Джонсон, вместе с которым они воспитывают троих детей.





Джессика Симпсон и Эрик ДжонсонДжессика Симпсон и Эрик Джонсон с детьмиМариана Панкина