Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС выделит миллиард евро для борьбы с изменением климата

ЕС выделит миллиард евро для борьбы с изменением климата

23:42  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Евросоюз вложит один миллиард евро в разработку инновационных технологий для борьбы с изменением климата. Об этом на климатическом саммите в Глазго заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в ста городах Европы. Проект будет реализовываться в рамках программы поддержки инноваций «Горизонт Европа».

Австрия внесёт в климатический фонд ООН 130 млн евро


1-2 ноября в Шотландии в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит саммит, участие в котором принимают более 120 глав государств и правительств.

Накануне президент США Джо Байден, выступая на саммите, назвал глобальное потепление угрозой существованию человечества. 



#климат


98
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой",
В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства
В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства
Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы для "грустного дэнса" сегодня вечером
Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы
Архангельская и Амурская области налаживают сотрудничество в сфере образования
Архангельская и Амурская области налаживают сотрудничество в сфере
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Мишустин предложил Казахстану называть Россию "братским соседом"
Мишустин предложил Казахстану называть Россию "братским
Конференция «От научных исследований к образовательной политике» пройдет в режиме онлайн
Конференция «От научных исследований к образовательной политике»
В Волгоградской области построят школу в рамках нацпроекта «Образование»
В Волгоградской области построят школу в рамках нацпроекта
В Краснодарском крае завершился конкурс учительских команд «Четверо смелых»
В Краснодарском крае завершился конкурс учительских команд «Четверо

Топ на сегодня

Почему человек болеет: 8 главных духовных и энергетических причин
Почему человек болеет: 8 главных духовных и энергетических причин
Лунный день сегодня 2 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 2 ноября 2021 года
Родительская суббота в ноябре 2021 года
Родительская суббота в ноябре 2021 года
Заговоры на скорую встречу влюбленных в разлуке
Заговоры на скорую встречу влюбленных в разлуке
Битва платьев: Кайли Миноуг против Риты Оры
Битва платьев: Кайли Миноуг против Риты Оры

Еще по теме

В Лондоне хотят, чтобы Путин прибыл на 26-й саммит по климату
Австрия внесёт в климатический фонд ООН 130 млн евро
Новая глава Еврокомиссии призвала Брюссель учить «язык силы»
Процесс исчезновения лесов в мире хотят остановить к 2030 году