ЕС выделит миллиард евро для борьбы с изменением климата

23:42 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Евросоюз вложит один миллиард евро в разработку инновационных технологий для борьбы с изменением климата. Об этом на климатическом саммите в Глазго заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.

Фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в ста городах Европы. Проект будет реализовываться в рамках программы поддержки инноваций «Горизонт Европа».

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1-2 ноября в Шотландии в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит саммит, участие в котором принимают более 120 глав государств и правительств.

Накануне президент США Джо Байден, выступая на саммите, назвал глобальное потепление угрозой существованию человечества.

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