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Гадание по цвету неба на удачу в делах

Гадание по цвету неба на удачу в делах

Узнать о том, повезет ли в запланированном деле, или его лучше отложить, поможет простое гадание. С его помощью будет проще определить время для новых начинаний и не столкнуться с трудностями.


Во все времена люди искали способ заглянуть в будущее, найти ответы на волнующие вопросы и определиться с тем, когда нужно начинать серьезные дела. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться простым гаданием по цвету неба, чтобы каждое дело выполнялось без затруднений, награда за приложенные усилия приходила в срок, и никто не мог вмешаться в осуществление задуманного.

Для гадания нужно сосредоточиться на вопросе и четко сформулировать то дело, которое нужно выполнить в ближайшее время. Вслух или про себя озвучивают вопрос, а затем смотрят на небо. По его цвету определяют, стоит ли приступать к работе, или же нужно повременить.


Ясное небо без туч — можно смело начинать работу и не переживать за ее исход.
Легкие перистые облака на голубом небе — неприятностей не будет, однако о своих планах лучше никому не говорить.
Кучевые облака на небе — не стоит начинать дел, связанных с финансовыми операциями.
Небо затянуто тучами — важное дело лучше отложить, а если это невозможно, то соблюдать осторожность, чтобы исключить неточности и промахи.
Дождливая погода — можно выполнять запланированное, а чтобы привлечь удачу, перед началом дела читают шепотки.
Пасмурно, но без дождя — задуманное дело не будет успешным. Его лучше отложить.
Яркий закат — к проблемам и срывам планов.
Грозовое небо — опасаться стоит конкурентов и недоброжелателей, которые могут навредить планам.
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По материалам: dailyhoro.ru

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