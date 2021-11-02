Из реестра российского софта хотят исключить «Льготные медикаменты» и «Хоспис»

18:09 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Минцифры

Минцифры в ходе проверки обнаружило в реестре российского программного обеспечения 99 продуктов с неактуальными данными в описании — сведения о 56 правообладателях, которым они принадлежат, были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщается во вторник на сайте министерства.

В частности, в списке нет сведений относительно правообладателей автоматических систем «Кадры», «Поликлиника», «Временная нетрудоспособность», «Льготные медикаменты» (территориального и регионального уровней), «Хоспис», «Прививки», Системы видеоконференций, Системы защиты «Панцирь+», Системы интерактивного контроля строительства, Открытой модульной системы электронного документооборота и контроля исполнения документов, «Госзакупки» и других.

В Минцифры обратили внимание, что если права на продукт были переданы другому юрлицу, новым компаниям-правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию. Иначе вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании Экспертного совета по программному обеспечению.

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Ранее министерство проинформировало о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского софта, и призывало правообладателей сравнить корректность информации о ПО в реестре.

Реестр был создан для расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из РФ, а также в целях оказания мер господдержки разработчикам отечественного софта. В реестр могут попасть и те российские компании, в которых иностранное участие является не преобладающим (то есть суммарная доля участия российских регионов, компаний и граждан участия должна быть свыше 50 процентов). При этом юрлицо может быть зарегистрировано за пределами России.





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С 2016 года российские ведомства и компании должны закупать софты только отечественного производства из специального реестра ПО. Исключение составит иностранный софт, которому нет аналогов в реестре. В таком случае чиновники должны будут это обосновать. В настоящее время реестр насчитывает 11 881 программный продукт и 3740 правообладателей.

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Ранее Минцифры оптимизировало работу реестра российского ПО в связи с возросшим количеством заявок от разработчиков софта на включение в реестр. Число заявок увеличилось в несколько раз в связи с введением для разработчиков российского ПО преференций при госзакупках и налогового манёвра.

Кроме того, в марте глава государства подписал закон, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах Евразийского экономического союза.

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