"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин
Спустя два дня после Хэллоуина знаменитости продолжают публиковать праздничные снимки. Оно и неудивительно, ведь многие из них выбрали далеко не один образ для перевоплощения, а сразу несколько. Так что им еще явно есть чем нас удивить!
Вошли во вкус в этом смысле Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Сначала они перевоплотились в героев фильма "Настоящая любовь", а затем примерили на себя роли Джонни Деппа и Вайноны Райдер из фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы".
Закосплеить персонажей из известных фильмов решили и другие звездные пары. Ченнинг Татум и Зои Кравиц появились на праздничной вечеринке в образах героев фильма "Таксист", Хейли Бибер перевоплотилась в героиню Энн Хэтэуэй из фильма "Как стать принцессой", а ее муж Джастин Бибер — в персонаж Райана Рейнольдса в последнем фильме актера "Главный герой".
Вдохновение в известных фильмах нашли Мадонна и ее дочь Лурдес Леон: певица повторила образ Марго Робби в картине "Отряд самоубийц", а модель перевоплотилась в героиню Меган Фокс в фильме "Тело Дженнифер".
Ну а Бритни Спирс изобразила жертву преступления. Правда, образ оказался символичным. Певица не обошлась без упоминания скандальной битвы против опеки своего отца Джейми. В подписи она описала сцену убийства, которая выглядела как метафора ее собственной жизни и отношений внутри семьи.
5:45. Она приехала. Швейцар сказал, что она была одна. Затем она пошла на ужин с подругами, выпила один бокал, потом взяла такси, но сосед обнаружил ее на полу. Кто мог сделать такое? У нее была замечательная семья, но никого из ее членов, конечно же, не было рядом,
— отметила Бритни.
Затем она добавила, что прошло 13 лет (именно столько лет отец был ее опекуном), и обратилась к своим родителям с вопросом.
Мама и папа, могу я теперь водить машину? Шучу! Но если серьезно, могу я теперь играть? На самом деле я никого не хочу обидеть, хотя...
— заключила она.