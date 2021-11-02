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"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин

"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин

Спустя два дня после Хэллоуина знаменитости продолжают публиковать праздничные снимки. Оно и неудивительно, ведь многие из них выбрали далеко не один образ для перевоплощения, а сразу несколько. Так что им еще явно есть чем нас удивить!

Вошли во вкус в этом смысле Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Сначала они перевоплотились в героев фильма "Настоящая любовь", а затем примерили на себя роли Джонни Деппа и Вайноны Райдер из фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы".

Закосплеить персонажей из известных фильмов решили и другие звездные пары. Ченнинг Татум и Зои Кравиц появились на праздничной вечеринке в образах героев фильма "Таксист", Хейли Бибер перевоплотилась в героиню Энн Хэтэуэй из фильма "Как стать принцессой", а ее муж Джастин Бибер — в персонаж Райана Рейнольдса в последнем фильме актера "Главный герой".

Вдохновение в известных фильмах нашли Мадонна и ее дочь Лурдес Леон: певица повторила образ Марго Робби в картине "Отряд самоубийц", а модель перевоплотилась в героиню Меган Фокс в фильме "Тело Дженнифер".


Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер



Джонни Депп и Вайнона Райдер в фильме "Эдвард руки-ножницы"

Мадонна


Мадонна и Ахламалик Уильямс
Лурдес Леон


Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с детьми


Ким Кардашьян





Ну а Бритни Спирс изобразила жертву преступления. Правда, образ оказался символичным. Певица не обошлась без упоминания скандальной битвы против опеки своего отца Джейми. В подписи она описала сцену убийства, которая выглядела как метафора ее собственной жизни и отношений внутри семьи.

5:45. Она приехала. Швейцар сказал, что она была одна. Затем она пошла на ужин с подругами, выпила один бокал, потом взяла такси, но сосед обнаружил ее на полу. Кто мог сделать такое? У нее была замечательная семья, но никого из ее членов, конечно же, не было рядом,

— отметила Бритни.

Затем она добавила, что прошло 13 лет (именно столько лет отец был ее опекуном), и обратилась к своим родителям с вопросом.

Мама и папа, могу я теперь водить машину? Шучу! Но если серьезно, могу я теперь играть? На самом деле я никого не хочу обидеть, хотя...

— заключила она.


Бритни Спирс



Айрленд Болдуин
Айрленд Болдуин с бойфрендом


Блейк Лайвли


Хейли Бибер
Джули Эндрюс и Энн Хэтэуэй в фильме "Как стать принцессой"
Джастин Бибер
Райан Рейнольдс в фильме "Главный герой"
Хейли Бибер


Джастин и Хейли Бибер


Гарри Стайлс с друзьями
Эрик Джонсон и Джессика Симпсон с детьми
Ченнинг Татум и Зои Кравиц
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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