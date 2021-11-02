Как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Рианна и другие отметили Хэллоуин
В этом году Хэллоуин выпал на воскресенье, но едва ли это кого-то расстроило — праздник начали отмечать еще в пятницу. Основные вечеринки тем не менее пришлись на вчерашний день, поэтому сегодня звездная лента в Instagram выглядит как настоящий карнавал.
Образы знаменитостей получились совершенно разными — от страшных и жутких до милых и забавных. Королева Хэллоуина Хайди Клум в этом году опять не стала устраивать вечеринку, но все равно сделала поклонникам сюрприз, опубликовав короткометражный фильм ужасов. Кэти Перри и Орландо Блум предпочли костюмы на злобу дня: певица выбрала костюм шприца с вакциной от коронавируса, а ее возлюбленный предстал в образе врача.
Перевоплощались звезды и в своих коллег по шоу-бизнесу. Так, Хейли Бибер повторила образы Бритни Спирс из ее культовых клипов начала 2000-х, а Рианна переоделась в рэпера Gunna.
Как и ожидалось, вдохновением для праздничных образов послужил и нашумевший сериал "Игра в кальмара". В образе главного героя в спортивном костюме с номером 456 праздник отметила Керри Вашингтон.
В кого еще перевоплощались на Хэллоуин западные и российские знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.