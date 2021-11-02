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Как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Рианна и другие отметили Хэллоуин

Как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Рианна и другие отметили Хэллоуин

В этом году Хэллоуин выпал на воскресенье, но едва ли это кого-то расстроило — праздник начали отмечать еще в пятницу. Основные вечеринки тем не менее пришлись на вчерашний день, поэтому сегодня звездная лента в Instagram выглядит как настоящий карнавал.

Образы знаменитостей получились совершенно разными — от страшных и жутких до милых и забавных. Королева Хэллоуина Хайди Клум в этом году опять не стала устраивать вечеринку, но все равно сделала поклонникам сюрприз, опубликовав короткометражный фильм ужасов. Кэти Перри и Орландо Блум предпочли костюмы на злобу дня: певица выбрала костюм шприца с вакциной от коронавируса, а ее возлюбленный предстал в образе врача.

Перевоплощались звезды и в своих коллег по шоу-бизнесу. Так, Хейли Бибер повторила образы Бритни Спирс из ее культовых клипов начала 2000-х, а Рианна переоделась в рэпера Gunna.

Как и ожидалось, вдохновением для праздничных образов послужил и нашумевший сериал "Игра в кальмара". В образе главного героя в спортивном костюме с номером 456 праздник отметила Керри Вашингтон.

В кого еще перевоплощались на Хэллоуин западные и российские знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.


Наталья Водянова с семьей
Ирина Шейк






Татьяна Навка с дочерью Надей
Надя Пескова


Татьяна Навка
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

 


Кейт Бекинсейл с подругой
Николь Шерзингер

 



 



 


Кэти Перри и Орландо Блум

 


Рианна
Gunna
Хейли Бибер


Бритни Спирс в клипе Oops!...I Did it Again




Бритни Спирс в клипе ...Baby One More Time


Мадонна
Дженна Дьюэнн
Дженна Дьюэнн и Стив Кази
Дженна Дьюэнн с друзьями
Алессандра Амбросио


Тейлор Свифт
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Кортни Кокс с друзьями
Дарья Коновалова
Шон Мендес и Камила Кабелло
Михаил Земцов с дочерью Клавой
Клава Земцова
Зои Салдана
Зои Салдана с семьей
Джастин и Хейли Бибер


Хейли Бибер
Гвен Стефани
Скаут Уиллис


Керри Вашингтон
Пэрис Хилтон
Эльза Хоск с дочерью

 

Кендалл Дженнер

 



Крис Дженнер


Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми



Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер




Ким Кардашьян


Крис и Кайли Дженнер


Кара Делевинь
Гарри Стайлс
Ариана Гранде

 


 


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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