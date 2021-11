Как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес, Рианна и другие отметили Хэллоуин

Вадим Карасев

В этом году Хэллоуин выпал на воскресенье, но едва ли это кого-то расстроило — праздник начали отмечать еще в пятницу. Основные вечеринки тем не менее пришлись на вчерашний день, поэтому сегодня звездная лента в Instagram выглядит как настоящий карнавал.

Образы знаменитостей получились совершенно разными — от страшных и жутких до милых и забавных. Королева Хэллоуина Хайди Клум в этом году опять не стала устраивать вечеринку, но все равно сделала поклонникам сюрприз, опубликовав короткометражный фильм ужасов. Кэти Перри и Орландо Блум предпочли костюмы на злобу дня: певица выбрала костюм шприца с вакциной от коронавируса, а ее возлюбленный предстал в образе врача.

Перевоплощались звезды и в своих коллег по шоу-бизнесу. Так, Хейли Бибер повторила образы Бритни Спирс из ее культовых клипов начала 2000-х, а Рианна переоделась в рэпера Gunna.

Как и ожидалось, вдохновением для праздничных образов послужил и нашумевший сериал "Игра в кальмара". В образе главного героя в спортивном костюме с номером 456 праздник отметила Керри Вашингтон.

В кого еще перевоплощались на Хэллоуин западные и российские знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.





Наталья Водянова с семьейИрина Шейк





















Татьяна Навка с дочерью НадейНадя Пескова





Татьяна НавкаДжиган и Оксана Самойлова с детьми

Кейт Бекинсейл с подругойНиколь Шерзингер

Кэти Перри и Орландо Блум





РианнаGunnaХейли Бибер





Бритни Спирс в клипе Oops!...I Did it Again













Бритни Спирс в клипе ...Baby One More Time





МадоннаДженна ДьюэннДженна Дьюэнн и Стив КазиДженна Дьюэнн с друзьямиАлессандра Амбросио





Тейлор СвифтКрис Хемсворт и Эльза ПатакиКортни Кокс с друзьямиДарья КоноваловаШон Мендес и Камила КабеллоМихаил Земцов с дочерью КлавойКлава ЗемцоваЗои СалданаЗои Салдана с семьейДжастин и Хейли Бибер





Хейли БиберГвен СтефаниСкаут Уиллис





Керри ВашингтонПэрис ХилтонЭльза Хоск с дочерью

Кендалл Дженнер









Крис Дженнер





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми









Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер













Ким Кардашьян





Крис и Кайли Дженнер





Кара ДелевиньГарри СтайлсАриана Гранде

Мариана Панкина