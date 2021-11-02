Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили конференцию ООН по изменению климата

Вадим Карасев

Вчера 39-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Шотландию, где состоялась конферения ООН по изменению климата. Ну а до этого герцоги Кембриджские отправились на встречу со скаутами в спортивный центр Alexandra Park в Глазго.

На публике герцогиня появилась в комфортном образе в стиле casual. Она была одета в черные узкие джинсы, водолазку, коричневые ботинки See by Chloe и стеганую жилетку болотного цвета.





Кейт Миддлтон





Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Вместе с детьми супруги приняли участие в активностях на свежем воздухе. Они готовили бургеры и бросали землю с семенами цветов. Последнее занятие особенно развеселило Кейт.

Скауты помогают обучать молодежь навыкам борьбы с изменением климата. Миллионы скаутов по всему миру вносят свой вклад в кампанию #PromiseToTheplanet, повышая осведомленность о последствиях изменения климата и поощряя индивидуальную и коллективную деятельность по борьбе с изменениями,

— объяснили герцоги.





















Вечером пара отправилась в музей в музей Келвингроув, где состоялась конференция ООН по изменению климата, на которую приехали мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.

Для своего нового выхода в свет герцогиня выбрала длинное синее платье Eponine и классические лодочки. Волосы она убрала в пучок.









Борис Джонсон, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон пребывала в прекрасном настроении и много шутила. Так она предложила своему супруга баночку с личинками, которыми кормят скот. Реакция Уильяма ее явно позабавила.









На приеме к Кейт и Уильяму присоединились принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Елизавета II, которая тоже должна была присутствовать на конференции, свое участие в ней отменила по рекомендации врачей. Но она выступила с речью по видеосвязи, в которой рассказала о важности решения проблемы изменения климата и вспомнила о своем покойном супруге принце Филиппе.

Это обязанность, которую я особенно рада выполнять, поскольку влияние окружающей среды на прогресс человечества было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского,

— отметила она.





Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Celena77.

Мариана Панкина