Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили конференцию ООН по изменению климата
Вчера 39-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Шотландию, где состоялась конферения ООН по изменению климата. Ну а до этого герцоги Кембриджские отправились на встречу со скаутами в спортивный центр Alexandra Park в Глазго.
На публике герцогиня появилась в комфортном образе в стиле casual. Она была одета в черные узкие джинсы, водолазку, коричневые ботинки See by Chloe и стеганую жилетку болотного цвета.
Вместе с детьми супруги приняли участие в активностях на свежем воздухе. Они готовили бургеры и бросали землю с семенами цветов. Последнее занятие особенно развеселило Кейт.
Скауты помогают обучать молодежь навыкам борьбы с изменением климата. Миллионы скаутов по всему миру вносят свой вклад в кампанию #PromiseToTheplanet, повышая осведомленность о последствиях изменения климата и поощряя индивидуальную и коллективную деятельность по борьбе с изменениями,
— объяснили герцоги.
Вечером пара отправилась в музей в музей Келвингроув, где состоялась конференция ООН по изменению климата, на которую приехали мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.
Для своего нового выхода в свет герцогиня выбрала длинное синее платье Eponine и классические лодочки. Волосы она убрала в пучок.
Кейт Миддлтон пребывала в прекрасном настроении и много шутила. Так она предложила своему супруга баночку с личинками, которыми кормят скот. Реакция Уильяма ее явно позабавила.
На приеме к Кейт и Уильяму присоединились принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Елизавета II, которая тоже должна была присутствовать на конференции, свое участие в ней отменила по рекомендации врачей. Но она выступила с речью по видеосвязи, в которой рассказала о важности решения проблемы изменения климата и вспомнила о своем покойном супруге принце Филиппе.
Это обязанность, которую я особенно рада выполнять, поскольку влияние окружающей среды на прогресс человечества было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского,
— отметила она.
Первым новостью со Spletnik поделился блогер Celena77.