Конференция «От научных исследований к образовательной политике» пройдет в режиме онлайн

Первая Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике» пройдёт 17–18 ноября в онлайн-режиме. Мероприятие организовано Минпросвещения России и Академией Минпросвещения России.

В конференции примут участие представители органов управления образованием, руководители и преподаватели педагогических вузов, учёные и практики системы педагогического образования и науки, общественные деятели. Они презентуют методики преподавания в условиях смешанного обучения, исследования современного воспитания, обсудят цифровую трансформацию образования и другие актуальные вопросы.

Работа конференции планируется по десяти направлениям. Предусмотрено проведение восьми экспертных сессий, а также круглых столов с участием как отечественных, так и иностранных экспертов.

Электронная регистрация участников доступна до 10 ноября.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Человек и образование».

Онлайн-трансляция доступна на сайте конференции.