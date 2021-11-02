Косплей киногероев и детские утренники: как отметили Хэллоуин в семействе Кардашьян — Дженнер

Вадим Карасев

На прошедших выходных в разных странах мира широко отмечался Хэллоуин. Любители пощекотать нервы наряжались в монстров, зомби и ведьм, украшали дома тыквами и фигурками в виде скелетов, готовили "ужасные" угощения и рассказывали страшные истории при свете свечей.

Впрочем, и эти традиционные атрибуты Дня Всех Святых уже давно необязательны, ведь для многих Хэллоуин — просто забавный праздник, когда можно устроить костюмированную вечеринку и вдоволь повеселиться. Широко отметили Хэллоуин снова и в семье Кардашьян — Дженнер.





Ким КардашьянКрис и Кайли Дженнер

Знаменитостей по праву считают королевами этого праздника наравне с Хайди Клум, ведь и они к созданию нарядов подходят серьезно и всегда впечатляют публику своими продуманными образами. Вот и на этот раз представительницы влиятельного клана сделали все, чтобы запомниться и собрать много лайков в сети. Многим удалось сменить и несколько образов за пару дней, ну а кто-то так хорошо отметил, что только сейчас начинает делиться фото с праздника.

Например, Ким Кардашьян только сегодня утром начала показывать подписчикам, как встретила Хэллоуин, начав с детского утренника. На нем главной звездой стала восьмилетняя Норт, старшая дочь Ким и Канье Уэста. Девочка, которая, по словам Ким, сейчас увлекается готической субкультурой, выбрала для праздника образ, который вполне отвечал этой стилистике: рваные колготки, юбка с заклепками и черная футболка с мрачным принтом. Дополнял образ яркий парик.





Норт Уэст (в центре) с подругами





Опубликовала Ким также фото других своих детей: пятилетнего Сейнта, трехлетней Чикаго и двухлетнего Псалма. Свой образ Ким пока лишь частично показала в сторис, но и безо всякого костюма в этот Хэллоуин она уже стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей. Виной всему фотография, опубликованная порталом People. Репортеры засняли звезду на аттракционах в компании Пита Дэвидсона. Более того, оба держались за руки. Что, впрочем, можно считать вполне невинным жестом, учитывая, что публика уже видела и поцелуй пары, правда, только в рамках шоу Saturday Night Live.





Ким Кардашьян





Чикаго УэстСейнт Уэст (слева) с другомПсалм Уэст

Тем не менее в сети сразу стали говорить о возможном романе Ким и Пита. Кардашьян, которая в феврале объявила о разводе с Канье, сейчас свободна, ну а за Дэвидсоном закрепился статус настоящего голливудского Казановы (лишь за недавнее время он успел повстречаться и с Арианой Гранде, и с Кейт Бекинсейл, и с Кайей Гербер, и с Фиби Дайневор). Впрочем, инсайдеры остужают пыл публики — у Ким и Пита много общих друзей, и в парке аттракционов они отдыхали большой компанией.





Трэвис Баркер и Кортни КардашьянФото из инстаграма Кортни Кардашьян

Среди этих общих друзей есть и Трэвис Баркер, возлюбленный сестры Ким Кортни Кардашьян. Музыкант недавно сделал Кортни предложение, так что Хэллоуин пара отмечала в новом статусе. На домашней вечеринке Трэвис и Кортни позировали в традиционных "ужасных" декорациях, ну а потом поделились с подписчиками фотосессией, где они перевоплотились в героев фильма 1993 года "Настоящая любовь", снятого по сценарию Квентина Тарантино. Главные роли в криминальной драме, где парочка скрывается от мафии и полиции, сыграли Кристиан Слейтер и Патриция Аркетт.





Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер













Афиша фильма "Настоящая любовь"

Стоит отметить, что голливудские знаменитости вообще любят перевоплощаться на Хэллоуин не только в нечистую силу, но и в других знаменитостей или культовых экранных персонажей.

Так, Кендалл Дженнер повторила футуристический образ из фильма "Марс атакует", а Крис Дженнер попробовала себя в роли Круэллы Де Виль (в таком наряде она пришла на шоу к Эллен Дедженерес) и Женщины-кошки (тут предприимчивая бизнесвумен не упустила возможности и прорекламировать новую коллаборацию Ким Кардашьян с Fendi).





Кендалл Дженнер

















Афиша фильма "Марс атакует"





Крис Дженнер









Кендалл, к слову, похоже, праздновала не на семейной вечеринке, а в компании Хейли и Джастина Бибера, а вот ее сестра Кайли, которая сейчас ждет второго ребенка, наоборот, предпочла тихий домашний праздник со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и их дочерью Сторми.





Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми













Хлое Кардашьян с дочерью ТруНадя Бесчетникова