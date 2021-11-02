Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер

Вадим Карасев

Кажется, скоро нас ждет еще одна звездная свадьба! Сегодня стало известно, что 31-летняя Кристен Стюарт помолвлена со своей возлюбленной Дилан Мейер. Девушки встречаются уже два года, а год назад Кристен уже обмолвилась, что была бы готова оформить отношения официально.

Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала этот запрос, и она прекрасно справилась с этим. Мы женимся, да,

— рассказала Стюарт на шоу Говарда Стерна на SiriusXM.





Дилан Мейер и Кристен СтюартНадя Бесчетникова