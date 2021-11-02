Кубок Курской области по финансовым боям пройдет в онлайн-формате

С 15 по 19 ноября в Курской области пройдет Кубок по финансовым боям, сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.

Мероприятие проводится в рамках II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и проекта «ФинКультПросвет» Российского движения школьников.

«Финансовый «бой» – это соревнование двух команд по публичной защите решения кейса по финансовой грамотности и публичному оппонированию решения, т. е. проведению публичного анализа полноты и правильности решения кейса», – уточняется в информационном релизе.

Задания объединены по трем темам и описывают часто встречающиеся в реальной жизни ситуации, связанные с принятием решений по вопросам составления личного финансового плана, оптимизации расходов семьи, налогообложения физических лиц, формирования сбережений, использования услуг кредитных организаций.

Ученикам 6–8-х классов предложат кейсы на темы «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет», «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций».

Для старшеклассников подготовлены кейсы по трем темам, в том числе по теме «Кредитование. Услуги кредитных организаций».

Зарегистрироваться для участия в Кубке Курской области по финансовым боям можно до 5 ноября на сайтах регионального центра финансовой грамотности, Российского движения школьников и Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.