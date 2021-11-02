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Лунный день сегодня 2 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 2 ноября 2021 года

Начинается новый месяц, и провести его удачно помогут советы астрологов. Зная о настроении Луны, каждый сможет привлечь удачу в этот вторник и начать ноябрь с позитивной ноты.


Во вторник удача будет во многом зависеть от принятых решений, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить. Этот день будет позитивным по энергетике, однако быстрая утомляемость может стать препятствием для решения сложных задач и активного образа жизни. Астрологи рекомендуют заниматься делами, не требующими больших энергозатрат.

Фаза Луны: 27 лунный день. Убывающая Луна в Весах — время для отлаженной работы и запланированных дел. Возможны разногласия, которые можно предотвратить благодаря принятию компромиссных решений.

Магнитные бури 2 ноября: солнечная активность не доставит хлопот. На этот вторник магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


неспешные дела;
хорошее настроение;
забота о здоровье;
разрешение старых вопросов;
духовные практики.

Что отпугнет успех в этот день


суета;
переутомление;
конфликты;
спонтанные решения.

Домашние дела по лунному календарю

Во вторник при наличии свободного времени можно заняться завершением ранее начатых дел. Энергетика этих суток подходит для обустройства дома: наведения порядка, мытья полов, стирки и готовки. Астрологи рекомендуют отложить ту работу, которая может вызвать переутомление, а также отказаться от дел, которые не лучшим образом сказываются на эмоциональном фоне. В целом вторник — день пассивный, когда спешка не приведет ни к чему хорошему.

Что надеть в этот вторник

Под влиянием убывающей Луны в Весах астрологи рекомендуют остановить выбор на светлых оттенках одежды. Пастельные цвета помогут сохранить позитивный настрой, а также уравновесят внутреннюю энергию. Украшения этого дня — изделия из серебра. Выбирать стоит тонкие цепочки и небольшие серьги, чтобы они не перетягивали внимание на себя. В качестве талисманов выступят минералы аметист, хризолит, сердолик.


Любовь и отношения 2 ноября

Вторник — довольно пассивный день, когда астрологи не рекомендуют принимать поспешные решения и давать ложные обещания. В эти сутки семейным парам важно найти точки соприкосновения и провести время вместе, занимаясь общими делами. Для поисков любви этот день не подходит, и одинокие сердца смогут посвятить день духовным практикам. В общении не должно быть фальши и негатива, поэтому так важно избегать встреч с агрессивными людьми.

Финансы и работа в 27 лунный день

Вторник — время для завершения текущей работы, подведения итогов и возвращения к ранее отложенным делам. В преддверии Новолуния астрологи рекомендуют поставить точку в текущей работе, чтобы после 4 ноября активно заниматься строительством фундамента будущих побед. Во вторник особенно осторожно относятся к финансам — незапланированные траты могут стать причиной трудностей с деньгами, поэтому от спонтанных покупок, кредитования или выдачи накоплений в долг стоит отказаться.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Во вторник залогом успеха и хорошего настроения будет умение распределять энергию и отказ отдел, которые могут привести к переутомлению. В эти сутки важно посвятить время духовному росту и развитию, позабыть старые обиды и перевернуть страницу, чтобы начать все с чистого листа. Укрепить иммунитет в период холодов и простуд также важно: народные рецепты и травяные настои помогут поддержать организм.

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По материалам: dailyhoro.ru

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