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Медведев допустил ограничение свободы граждан во время пандемии

Медведев допустил ограничение свободы граждан во время пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время эпидемий допустимо пойти на ограничение базовых свобод граждан. По его мнению, "ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно".

"Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно", — написал политик в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".

Страна не пошла по пути обязательного прививания всего населения — только отдельных групп людей, но введение тотальной вакцинации обсуждается, в том числе на экспертном уровне, добавил он. При этом, говоря о важности свобод и права на охрану здоровья, Медведев призвал найти баланс.

С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права.

Ранее Ruposters писал, что политолог Карнаухов призвал бороться с противниками вакцинации.

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По материалам: uposters.ru

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