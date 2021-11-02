Мишустин предложил Казахстану называть Россию "братским соседом"

Вадим Карасев

Премьер-министр России Михаил Мишустин в шутку предложил заменить в документах слова "иностранные инвестиции" применительно к денежным вложениям России в Казахстан на инвестиции "братского соседа".

"Когда Вы говорите о прямых инвестициях иностранных, мне хочется сказать, что Россия в этом смысле, она может, скажем так, в статистическом отчете звучать как "братский сосед". Иностранные инвестиции в целом, но это, конечно, я шучу", - заявил он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

По словам Мамина, объем прямых иностранных инвестиций из РФ по итогам первого полугодия вырос на 20%. В свою очередь Мишустин сказал, что товарооборот обеих стран по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли.

Объем товарооборота превысил уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать.

До конца 2021 года объем торговли между двумя государствами превысит $20 млрд, спрогнозировал казахстанский премьер. В этом направлении имеется большой потенциал и его необходимо и дальше реализовывать, добавил он.

Ранее Ruposters писал, что президент Казахстана высказался в поддержку русскоязычного населения страны и предложил подходить к языковому вопросу цивилизованно.