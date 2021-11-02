Молдавия частично погасила долг перед "Газпромом"

Вадим Карасев

Молдавия оплатила российский газ, поставленный в начале осени "Газпромом". Власти страны планируют провести аудит задолженности, так как правительству до сих пор неясно, сколько именно Кишинев должен Москве.

"Молдавия погасила "Газпрому" долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались", - сказал пресс-секретарь Moldovagaz Александр Барбов.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну уже заявлял, что республика не хочет увеличивать долг перед Россией, поэтому намерена полностью оплачивать полученное сырье. Сейчас Кишинев хочет расплатиться за топливо, которое было закуплено в октябре по цене в $790 за тысячу кубометров.

При этом, молдавские власти оценивают свои обязательства в $430 млн. Российская сторона в свою очередь утверждает, что "тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн".

Ранее Ruposters писал, что Евросоюз отказался помогать Молдавии в закупках газа из России.