Московских школьников приглашают на олимпиаду по программированию

В Москве в онлайн-формате стартовал отборочный этап XVI Открытой олимпиады школьников по программированию, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки столицы.

«Отборочный этап состоит из длинного и короткого туров. Первый продлится до 23 января – три задачи уже доступны для решения, остальные семь будут появляться в течение всего этапа. Второй тур состоится в декабре. Победители поучаствуют в финальном соревновании в марте.

Точные даты и формат проведения станут известны позднее», – уточняется в информационном релизе.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что олимпиады по информатике с каждым годом становятся все популярнее.

«Открытая олимпиада школьников по уровню задач и подготовки участников является одним из ведущих соревнований не только в нашей стране, но и в мире. Победителями становятся ребята с очень высоким уровнем знаний. Но те, кто только начинает свой олимпиадный путь, могут использовать для подготовки онлайн-курсы центра «Сириус» и принять участие в Московской олимпиаде школьников по информатике, отборочный этап которой скоро стартует. Ведь важно понимать, чтобы стать победителем олимпиады, необходимо не только интересоваться предметом, но и вложить много сил в тренировки и занятия», – сказал Иван Ященко.

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года. Организаторы олимпиады – столичный Департамент образования и науки, Центр педагогического мастерства и Московский физико-технический институт.