Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » На капремонт студенческих общежитий предложили направлять 3 млрд рублей ежегодно

На капремонт студенческих общежитий предложили направлять 3 млрд рублей ежегодно

На капремонт студенческих общежитий предложили направлять 3 млрд рублей ежегодно

15:47  Автор: Анна Шушкина



Выделение дополнительных субсидий на капитальный ремонт общежитий в российских вузах позволит привести в нормативное состояние более 100 тысяч квадратных метров таких помещений. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

«На сегодняшний день в системе высшего образования 3600 общежитий, в них проживает более 840 тысяч студентов», — сказал депутат.

В вузах внедрят модуль по формированию цифровых компетенций


Изношенность зданий общежитий довольно высокая, 58 процентов из них было построено до 1975 года, отметил он. По словам парламентария, сейчас 80 процентов помещений вузов нуждаются в срочном капремонте. Треть студентов, согласно результатам опросов, считают состояние своих общежитий неудовлетворительным, также рассказал депутат.

В 2020-2021 годах, по его словам, было выделено 28,7 миллиарда рублей на задачи антитеррористической защищённости инфраструктуры имущественного комплекса вузов, в  том числе общежитий.

«Отремонтировано 892 тысячи квадратных метров — это действительно был важный толчок для развития инфраструктуры университетов», — сообщил Мажуга. Однако в проекте бюджета на следующий год соответствующей строки расходов нет, сообщил он.

«Это неправильно. Предлагаю предусмотреть субсидии на капитальный ремонт студенческих общежитий — три миллиарда рублей ежегодно», — сказал депутат.

В Москве планируют ввести новые налоговые льготы для стимулирования строительства общежитий


Если такие средства будут выделены, ежегодно можно будет ремонтировать более 100 тысяч квадратных метров общежитий. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию и соблюдение пожарной безопасности объектов и увеличить количество мест для проживания иногородних студентов, добавил законодатель. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#вузы #студенты #капремонт


63
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Молдавия частично погасила долг перед "Газпромом"
Молдавия частично погасила долг перед "Газпромом"
Не скрывают роман: Ченнинг Татум и Зои Кравиц вместе отметили Хэллоуин
Не скрывают роман: Ченнинг Татум и Зои Кравиц вместе отметили Хэллоуин
Ученые из ВИР имени Н. И. Вавилова завершили масштабное тестирование сортов редьки и редиса
Ученые из ВИР имени Н. И. Вавилова завершили масштабное тестирование
Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз
Более 100 стран мира согласились прекратить вырубку лесов к 2030 году
Более 100 стран мира согласились прекратить вырубку лесов к 2030 году
Кубок Курской области по финансовым боям пройдет в онлайн-формате
Кубок Курской области по финансовым боям пройдет в онлайн-формате
Московских школьников приглашают на олимпиаду по программированию
Московских школьников приглашают на олимпиаду по программированию
Подведены итоги Всероссийского форума школьных спортивных клубов
Подведены итоги Всероссийского форума школьных спортивных клубов
В Тамбовской области проводят занятия для педагогов
В Тамбовской области проводят занятия для педагогов
В Астраханском колледже профтехнологий состоялся фестиваль национальных культур
В Астраханском колледже профтехнологий состоялся фестиваль
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 ноября 2021 года
Россияне стали хуже работать на удаленке
Россияне стали хуже работать на удаленке

Топ на сегодня

Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы для кожи вокруг глаз и фруктовые маски
Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
"Моя любовь родилась": Диана Пожарская и Оксана Фандера трогательно поздравили с днем рождения Ивана Янковского
"Моя любовь родилась": Диана Пожарская и Оксана Фандера
На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией
На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией
Какую правильно выбрать ржаную муку для выпечки хлеба
Какую правильно выбрать ржаную муку для выпечки хлеба

Еще по теме

Правительство России выделит более 1,6 млрд рублей на строительство комплекса общежитий СФУ
В 2016-м году выделят 400 млн руб на ремонт общежитий КФУ — Аксенов
Минобрнауки опровергло выселение студентов из общежитий к ЧМ-2018
Когда карета превратится в тыкву: студентам пояснили правила общежитий