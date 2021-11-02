На капремонт студенческих общежитий предложили направлять 3 млрд рублей ежегодно

15:47 Автор: Анна Шушкина

Выделение дополнительных субсидий на капитальный ремонт общежитий в российских вузах позволит привести в нормативное состояние более 100 тысяч квадратных метров таких помещений. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

«На сегодняшний день в системе высшего образования 3600 общежитий, в них проживает более 840 тысяч студентов», — сказал депутат.

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Изношенность зданий общежитий довольно высокая, 58 процентов из них было построено до 1975 года, отметил он. По словам парламентария, сейчас 80 процентов помещений вузов нуждаются в срочном капремонте. Треть студентов, согласно результатам опросов, считают состояние своих общежитий неудовлетворительным, также рассказал депутат.

В 2020-2021 годах, по его словам, было выделено 28,7 миллиарда рублей на задачи антитеррористической защищённости инфраструктуры имущественного комплекса вузов, в том числе общежитий.

«Отремонтировано 892 тысячи квадратных метров — это действительно был важный толчок для развития инфраструктуры университетов», — сообщил Мажуга. Однако в проекте бюджета на следующий год соответствующей строки расходов нет, сообщил он.

«Это неправильно. Предлагаю предусмотреть субсидии на капитальный ремонт студенческих общежитий — три миллиарда рублей ежегодно», — сказал депутат.

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Если такие средства будут выделены, ежегодно можно будет ремонтировать более 100 тысяч квадратных метров общежитий. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию и соблюдение пожарной безопасности объектов и увеличить количество мест для проживания иногородних студентов, добавил законодатель.

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