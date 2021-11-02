Не скрывают роман: Ченнинг Татум и Зои Кравиц вместе отметили Хэллоуин

Вадим Карасев

Официально свой роман 41-летний Ченнинг Татум и 32-летняя Зои Кравиц пока не подтвердили, но, кажется, сомнений в том, что пару связывают романтические отношения, не осталось уже ни у кого. Вот и прошедший Хэллоуин пара отметила вместе.

Ченнинг и Зои примерили образы главных героев фильма "Таксист" 1976 года — Трэвиса, которого сыграл Роберт Де Ниро, и Айрис в исполнении Джоди Фостер.





Ченнинг Татум и Зои Кравиц





Джоди Фостер в фильме "Таксист"Роберт Де Ниро в фильме "Таксист"

Первые слухи о романе Татума и Кравиц появились в январе. В августе об их отношениях заговорили с новой силой — тогда актриса завершила бракоразводный процесс с Карлом Глусманом и стала все чаще появляться в компании Татума. Ченнинг и Зои часто прогуливалась по Нью-Йорку вдвоем, а инсайдеры отмечали, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Спустя некоторое время они уже стали вести себя смелее на публике и начали держаться за руки.

За плечами у Татума тоже один брак. Он девять лет прожил с актрисой Дженной Дьюэнн, с которой они вместе воспитывают восьмилетнюю дочь Эверли. Объявляя о расставании, супруги отметили, что между ними не было ссор и они остались в хороших отношениях. После этого, правда, между ними, похоже, начались некоторые разногласия, и они стали судиться за совместную опеку над дочерью. Вопрос тем не менее был быстро урегулирован, и сейчас Эверли проводит время с обоими родителями поровну.

После развода Татум недолго оставался одинок и начал встречаться с певицей Джесси Джей. Их роман продлился около двух лет, но напоминал скорее американские горки: они несколько раз расставались и сходились вновь. Окончательно пара рассталась год назад.

















Ченнинг ТатумЗои КравицМариана Панкина