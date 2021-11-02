Новая «Точка роста» открылась на Камчатке ​

Первый центр образования естественно-научной направленности «Точка роста» Минпросвещения России начал работать на Камчатке. Он открылся на базе школы в поселке Козыревск по нацпроекту «Образование». Об этом сообщает ТАСС.

Для «Точки роста» оборудованы кабинеты, где ребята могут заниматься физикой, химией и биологией в новом формате. В центре также обустроена зона отдыха.

Всего в 2021 году на полуострове будет создано десять «Точек роста» естественно-научной и технологической направленности. Уже в августе в школы начало поступать необходимое оборудование. Для учеников стали доступны цифровые лаборатории и и другие технические и цифровые средства для реализации дополнительных образовательных программ.