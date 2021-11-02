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"Опыт пригодится": директором красноярской школы назначили бывшего замначальника СИЗО

"Опыт пригодится": директором красноярской школы назначили бывшего замначальника СИЗО

В Красноярском крае директором одной из школ стал бывший заместитель начальника СИЗО Евгений Мартынов. Мэрия города Ачинска отмечает, что его предыдущий опыт пригодится на новой должности.

"Предыдущий опыт Евгения Юрьевича по взаимодействию с образовательными организациями и навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности", — сказал мэр Александр Токарев.

Общий стаж Мартынова составляет 27 лет, он обладает высшим образованием. Токарев заверил, что кандидата выбирали особенно тщательно, как и других руководителей в сфере образования — работа у них ответственная, требования высокие.

Назначение было единогласно поддержано членами совета главы города. На новую работу бывший сотрудник ФСИН выйдет уже 9 ноября.

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По материалам: uposters.ru

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