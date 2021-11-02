Оттиски древней печати рассказали, что высокий административный пост в хеттском городе занимала женщина

Вадим Карасев

Археологи обнаружили оттиски глиняной печати женщины-чиновника Хеттского царства во время раскопок в древнем городе в провинции Газиантеп, на юго-востоке Турции. Печать датируется 1225 годом до нашей эры и проливает новый свет на роль женщин в государстве хеттов.

Расположенный на западном берегу Ефрата Каркемиш известен с XIX века до нашей эры по упоминаниям в царских архивах в Мари и Алалахе. Он находился на стратегически важном броде через Евфрат и был важным центром торговли лесом. Царь Каркемиша поддерживал отношения с Угаритской и Митаннийской державами. Около XIV века до н. э. город был захвачен хеттами и стал одним из важнейших центров Хеттского государства. Первые археологические исследования города были начаты британцами еще в 1870-х. В 1911–1914 годах там действовала экспедиция, в которой работали такие видные археологи, как Дэвид Хогарт, Реджинальд Томпсон, Чарльз Вулли, а также знаменитый путешественник Томас Лоуренс. Раскопки были прерваны во время Первой мировой войны и окончательно прекратились в 1920 году, когда шла война за независимость Турции. Вновь археологи пришли в Каркемиш в 2011 году. Сейчас там работает турецко-итальянская экспедиция под руководством археолога из Болонского университета Николо Маркетти.

Раскопки. Фото: Gaziantep Municipality

При раскопках были обнаружены сотни глиняных печатей и их отпечатков в остатках здания, получившего название «Дом печатей». Они принадлежали высшим должностным лицам в государстве. Две трети из них оказались отпечатками печати женщины-администратора по имени Матия.

Еще одно примечательное имя, найденное на печати, — Пиранду, богатого торговца из Среднеассирийского царства (1392–934 г. до н. э.). Присутствие его имени в записях хеттского административного центра добавляет новую информацию к нашему пониманию отношений Хеттского и Ассирийского царств в период распада первого и подъема второго.