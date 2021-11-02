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Отток энергетики: как предотвратить выгорание и хроническую усталость

Отток энергетики: как предотвратить выгорание и хроническую усталость

В современном мире большинство людей ставит на первое место дела и работу, забывая при этом про отдых. В таком ритме жизни нередко происходит так называемое эмоциональное выгорание и появление хронической усталости.


Если у вас сложная работа или вы часто подвергаетесь стрессу, старайтесь пользоваться талисманами, снимающими усталость и тревогу. Это хороший способ чувствовать себя лучше, но не стоит полагаться лишь на него.

Что такое эмоциональное выгорание и как его предотвратить

Выгоранием называют нарастающую с каждым днем психологическую усталость. Когда человек без отпуска работает по несколько лет, у него может появиться подобная усталость. Она появляется даже у тех, кто любит свою работу, потому что всем нам необходима смена обстановки. Когда неделя за неделей пролетают незаметно и без каких-либо изменений, это вызывает проблемы. Кажется, что жизнь проходит мимо.

Предотвратить появление выгорания достаточно просто. Для этого даже не обязательно брать отпуск. Старайтесь привносить в свою жизнь что-нибудь новое. Одну неделю, допустим, можно ходить на работу пешком, а на другой — перемещаться на транспорте. Одну неделю отдыхать в одиночестве, а на другой почаще встречаться с друзьями. Можно также периодически выезжать на природу для смены обстановки. Экспериментируйте и меняйте привычные вам вещи, чтобы не появлялось эмоциональное выгорание.

Также в борьбе с этим недугом современного человека вам может помочь избирательность в общении. Есть люди, которые заражают нас негативными эмоциями, постоянно в чем-то сомневаются и рушат нашу уверенность, лишают нас оптимизма. Они вечно говорят «у тебя не получится», «зачем тебе это нужно» и так далее. Общайтесь почаще с теми, для кого в жизни не существует барьеров.


Что такое хроническая усталость и как её победить

Хроническая усталость — это нечто иное. Главные ее симптомы:


перепады настроения;
очень быстрая утомляемость;
плохой сон;
проблемы с памятью;
снижение иммунитета.

Это уже не психологическая, а физическая и энергетическая проблема. Появляется хроническая усталость из-за постоянной переработки. Во многих случаях мы сами виноваты в том, что у нас появляется такая проблема. Вот главные причины появления хронической усталости:


очень низкая физическая активность;
отсутствие здорового сна;
неправильное питание.

Чтобы исправить проблему, нужно обязательно исключить из рациона фаст-фуд, горячительные напитки, побороть вредные привычки типа курения. Также эксперты советуют больше двигаться, если у вас сидячая работа, либо, наоборот, давать отдых телу, если вы в постоянном движении. Легкие упражнения и спорт повышают энергетику и открывают чакры. Очень полезно высыпаться. Сон — самый важный элемент здорового образа жизни. Люди, которые мало или плохо спят, входят в состояние хронической усталости намного быстрее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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