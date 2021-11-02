Педагоги Чеченской республики повысят квалификацию во время каникул

В Чеченской Республике решили использовать «длинные выходные» с 30 октября по 7 ноября для повышения квалификации учителей. В этой связи, как отмечается на сайте республиканского Минобрнауки, начальник Управления образования Урус-Мартановского района Мовлди Усманов поручил директорам школ на это время организовать обучающие мероприятия для педагогов.

Так, на осенних каникулах учителям необходимо в дистанционном формате пройти курсы и семинары для повышения своей квалификации, которые будут проводиться как Управлением образования, так и районными методическими советами.

Также педагоги должны принимать активное участие в конкурсах, нацеленных на рост профессионального мастерства и качественное обучение детей, а на сайтах и в официальных аккаунтах районных школ региона в социальных сетях должна усилиться работа по информационному освещению деятельности образовательных организаций.