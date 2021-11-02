Почему человек болеет: 8 главных духовных и энергетических причин

Вадим Карасев

Болезни не появляются просто так. На то всегда есть причины. Именно об этих причинах и рассказали эксперты в области биоэнергетики. Узнав о них, вам будет проще укрепить свое здоровье.

Заболевания могут иметь чисто физиологическую основу, но в большинстве случаев есть и психологические, энергетические причины. Болезнь — это способ тела достучаться до разума. Нередко это показатель того, что человек находится в диссонансе с самим собой и с окружающим его миром. На недуги могут программировать нас наши собственные мысли.

Переутомление

Самая частая проблема — это очень сильная усталость. Большинство людей чувствует недомогание и имеет проблемы со здоровьем из-за того, что не умеет или не может нормально отдохнуть. Если человек не оставляет времени на вещи, которые приносят ему удовольствие, он начинает болеть. Таким образом его тело пытается выбить себе недельку-другую, чтобы просто расслабиться.

Отсутствие любви

Если человек не получает заботы и нежности от партнера или близких, его тело заболевает. Когда кто-то болеет, с ним носятся, уделяя все тепло и внимание. Каждому хочется этого тепла и внимания, поэтому старайтесь уделять его своим близким, чтобы они реже болели.

Нежелание делать что-то

Нередко бывает так, что человек заболевает, потому что очень не хочет работать в праздники, не хочет навещать родственников или не желает делать что-то иное. Очень сильное нежелание приводит к тому, что появляются недуги.

Самостоятельное наказание

Например, дочь накричала на родителей, и потому чувствует вину. У нее начинает болеть голова, ломит суставы. Муж оскорбил жену, но очень сильно сожалеет об этом, — у него тоже могут быть подобные симптомы. Чувство вины, какой бы ни была его природа, очень деструктивно влияет на настроение, энергетику, чакры и здоровье в целом. Чтобы избавиться от него, воспользуйтесь советами экспертов.

Желание привлечь к себе внимание

Многие полагают, что это встречается только у старых людей, которые ахают и охают, чтобы разжалобить своих детей и добиться внимания и любви окружающих. На самом деле довольно много людей испытывают проблемы со здоровьем из-за того, что им не хватает внимания. Это может быть даже человек молодой и крепкий физически. Возможно, что поначалу у таких людей и нет никаких болезней, но со временем они начинают появляться.

Обиды, комплексы, страхи

Если человека ранят слова и поступки окружающих, у него проблемы с сердцем. Боли в спине могут появляться у тех, кто боится попросить о помощи в трудную минуту. Люди, которые постоянно живут с чувством страха, тоже страдают от недугов. Комплексы также выливаются в плохое самочувствие.

Неумение ценить себя и свое тело

Многие из нас слишком часто забрасывают личные нужды, не думая о здоровье тела или души. Нужно правильно и в достаточном количестве отдыхать, спать, правильно питаться. Бывает так, что через болезнь тело человека учит его любить себя. Например, если кто-то курит или злоупотребляет горячительными напитками, жирной и нездоровой едой, тело обязательно будет подавать сигналы в виде болей и недомогания, чтобы человек перестал его травить.

Переосмысление жизни

В момент тяжелой болезни человек начинает искать себя, ставить правильные цели. Всем нам свойственно задумываться в такие моменты над своим будущим и прошлым. Болезнь — это нечто вроде внутренней генеральной уборки. Если человек запутался и не может остановиться, чтобы подумать над происходящим, болезнь поможет ему это сделать. Нередко бывает так, что после тяжелого недуга люди становятся другими, кардинально меняя свои цели и устои.