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Поддержка садоводов позволит выполнить Доктрину продовольственной безопасности

Поддержка садоводов позволит выполнить Доктрину продовольственной безопасности

00:10  Автор: Дмитрий Литвинов



Садоводческие хозяйства страны имеют экспортный потенциал, но сначала нужно обеспечить выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции до 2023 года. Её главная цель — наполнить такой продукцией внутренний рынок.

Зампред Правительства напомнила, что при установленном в Доктрине продовольственной безопасности пороговом значении в отношении фруктов и ягод не менее 60 процентов, самообеспеченность страны по итогам 2019 года оценивалась на уровне 38,7 процента. А при рациональной норме потребления плодов и ягод 100 килограммов в год на душу населения данный показатель в последние пять лет сохраняется на уровне 60-63 килограммов.

Изменить ситуацию призваны меры поддержки садоводов. Их реализация, считает Алексей Майоров, позволит увеличить объёмы производства и снизить цены на ягоды и плоды. «Те, кто закладывают новые сады, получают компенсацию на приведение земель в соответствие с требованиями, — рассказал он «Парламентской газете». — Используется система капексов, то есть прямых компенсаций понесённых затрат». Кроме того, вдвое, с двадцати до десяти процентов, уменьшен налог на продукцию садоводства.

Россия может стать экспортёром яблок


Садоводство как приоритетное направление сельского хозяйства определили для себя 53 российских региона, отметил сенатор. Рост внутреннего производства позволит решить вопрос импортозамещения. «Эта тема тянется со времён СССР, когда Польша была серьёзным поставщиком яблок на рынок нашей страны, — прокомментировал Майоров. — Сейчас эта ниша освободилась. Кроме того, яблоки — это ещё и хороший экспортный товар. Важно, чтобы он был качественный и безопасный».



#сельское хозяйство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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