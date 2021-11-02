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Подведены итоги Всероссийского форума школьных спортивных клубов

Подведены итоги Всероссийского форума школьных спортивных клубов

Завершился Всероссийский форум школьных спортивных клубов (ШСК) на тему «Школьный спортивный клуб – основа современной региональной модели развития школьного спорта». В нём приняли участие более 5 тысяч специалистов сферы образования и физической культуры и спорта. Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России.

Форум стал площадкой демонстрации лучших региональных практик деятельности ШСК, а также позволил участникам обменяться знаниями и опытом. На мероприятии собрались представители профессионального педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля из 85 субъектов Российской Федерации.

«На сегодняшний день школьные спортивные клубы являются основным элементом вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и играют существенную роль в воспитании подрастающего поколения и, конечно, участии в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», – отметил заместитель Министра просвещения России Денис Грибов.

По его словам, сейчас необходимо изучить лучшие практики внедрения новых технологий и форм обучения, воспитания и оздоровления детей и транслировать их для дальнейшего внедрения.

Вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом через механизмы создания ШСК, развитие школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности, а также развитие физической культуры и школьного спорта на основе сетевого и межведомственного взаимодействия обсудили участники форума на форсайт-сессии. В продолжение первого дня форума вниманию участников были предложены мастер-классы от представителей всероссийских спортивных федераций и интерактивная выставка на тему«Школьный спортивный клуб вчера, сегодня, завтра».

Форум завершился пресс-конференцией на тему «Возможности школьного спортивного клуба в образовании и воспитании подрастающего поколения». Эксперты отметили, что развитие школьного спорта и деятельность школьных спортивных клубов имеет огромный потенциал для реализации задач по воспитанию духовного и нравственно-культурного, физически подготовленного и высоко образованного подрастающего поколения нашей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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