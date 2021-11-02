Правила рекультивации и консервации земель предложили обновить

20:40 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект новых правил рекультивации и консервации земель. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается предоставить право регионам и муниципалитетам самостоятельно осуществлять рекультивацию земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, в случае отсутствия информации о лицах, деятельность которых привела к деградации этих земель.

В случае если земли находятся в государственной собственности, проект их рекультивации или консервации до утверждения подлежит согласованию с Росимуществом, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления.

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Проектом правил также предусматривается необходимость информирования Росприроднадзора о случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения проекта рекультивации земель. Ведомство также предлагает наделить федеральную службу полномочиями по мониторингу реализуемых работ по рекультивации или консервации земель в целях определения соответствия их проекту.

Поскольку после осуществления мероприятий по рекультивации земель необходимо проведение их приемки-передачи с целью контроля соответствия проведенных работ проекту, документом также предусматривается создание органом государственной власти или органом местного самоуправления специальной Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

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17 июня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому часть земель национальных парков, используемых под хозяйственные нужды и расположенных при этом в границах населённых пунктов, можно будет передать регионам или муниципалитетам, а после — гражданам или компаниям, в том числе для садоводства и огородничества. Соответствующая инициатива также даёт возможность правительству менять границы национальных парков.

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