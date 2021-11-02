Процесс исчезновения лесов в мире хотят остановить к 2030 году

10:34 Автор: Кристина Стащенко

Более 100 лидеров стран, на долю которых приходится свыше 86 процентов лесов, обязались работать сообща, чтобы к 2030 году остановить процесс исчезновения лесов и деградации земель, следует из Декларации о лесах и землепользовании. Документ опубликован правительством Великобритании по итогам первого дня саммита мировых лидеров в рамках сессии климатической конференции (COP26) в Глазго.

Среди подписавших декларацию стран — Россия, Китай, США, Великобритания и страны ЕС.

В рамках нового обязательства по финансированию лесного хозяйства 12 стран-доноров в период с 2021 по 2025 год выделят 12 миллиардов долларов госфинансирования. Эти деньги пойдут в том числе на восстановление деградированных земель в развивающихся странах, борьбу с лесными пожарами в таких государствах.

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Кроме того, 11 стран обязались выделить не менее 1,5 миллиарда долларов на защиту лесов бассейна Конго. На этой территории произрастает второй по величине тропический лес в мире.

Также 14 стран и благотворительных организаций выделят не мене 1,7 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год на продвижение прав коренных народов и местных общин на владение лесами и поддержку их роли в качестве хранителей лесов и природы.

Руководители более чем 30 финансовых организаций, имеющих глобальные активы на сумму более 8,7 триллиона долларов, обязались отказаться от инвестиций в деятельность, связанную с вырубкой лесов.

Новое заявление о торговле лесами, сельскохозяйственными товарами и сырьём подписали 28 правительств, на чью долю приходится 75 процентов торговли товарами, производство которых угрожает лесам. Это заявление входит в дорожную карту действий, направленных на обеспечение устойчивой торговли и снижение нагрузки на леса, включая поддержку мелких фермерских хозяйств и повышение прозрачности цепочек поставок.

Кроме того, десять крупнейших компаний, которые управляют более чем половиной мировой торговли ключевыми товарами, опасными для лесов (речь в том числе идёт о пальмовом масле и сое), заявили, что к следующей сессии СОР разработают дорожную карту для расширения действий, способных удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Россия и США договорились сотрудничать в вопросах климатической политики в Арктике

С 31 октября по 12 ноября в Шотландии проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго, но глава государства записал видеообращение к участникам одной из сессий конференции.

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