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Родительская суббота в ноябре 2021 года

Родительская суббота в ноябре 2021 года

Родительские субботы — это дни поминовения усопших. Один из таких дней нас ожидает в ноябре. Речь идет о Димитриевской родительской субботе. Пришло время узнать о традициях и истории этого дня.


Этот поминальный день отмечается всегда в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, однако история этого поминального дня не связана со святым великомучеником.

Почему эта родительская суббота называется Димитриевской

Эта суббота посвящена всем воинам, которые были убиты в бою, а потому просто не успели нормально по-христиански отойти к Богу.

История этого дня начинается в далеком 1380 году, 8 сентября войско под командованием Дмитрия Донского в кровопролитной битве одержало победу над войском хана Мамая. Воины русского войска изо всех уголков нашей родины сражались так, как никогда. Самому князю Дмитрию удалось выжить. После увиденных ужасов войны он решил отправиться в Троице-Сергиев монастырь, настоятелем которого уже в то время был Сергий Радонежский. Многие историки считают, что именно в тот день князь и преподобный отец решили помянуть павших воинов, что стало традицией, которая жива по сей день.

Окончательно сделал этот день поминовения усопших официальным Иван Грозный в 16 веке, почти через 200 лет. Субботу начали называть в честь Дмитрия Донского — Димитриевской.


В наше время каждый год в эту субботу поминают не только тех, кто погиб в бою, но и всех скоропостижно ушедших в другой мир — тех, кого не проводила молитвами Церковь в последний путь.

Традиции Димитриевской субботы

Не забывайте о том, что у этой родительской субботы, как и у любой другой, переходящая дата. В 2021 году она отмечается 6 ноября. В этот день можно помянуть своих ушедших близких. Это делается в пятницу на вечерней службе и утром в субботу. Утром принято приносить с собой в храм еду, которую потом раздают бедным, дабы они помянули всех тех, кого с нами нет. В качестве пожертвования правильно будет принести что-то постное: постную выпечку, фрукты или овощи, сухофрукты и так далее. Нельзя приносить мясо.

6 ноября категорически нельзя будет вспоминать умершего человека плохими словами. Если уж говорить или думать о том, кого с нами нет, то только хорошо, по-доброму, без негатива.

Запрещается поминать умерших друзей и родственников горячительными напитками. Чрезмерное веселье недопустимо, но нельзя и предаваться скорби, лить слезы и унывать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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