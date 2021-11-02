Россияне стали хуже работать на удаленке

Вадим Карасев

Эффективность россиян на удаленке снизилась ко второму году пандемии коронавируса. Представители каждой пятой компании в стране сообщили, что сотрудники стали хуже работать и многие начали увольняться из-за выгорания, пишет Forbes.

По результатам исследования "Ростелекома", 40% фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности работников. Основной причиной снижения качества выполнения задач называют проблемы с организационными процессами, а также неэффективность инструментов, которые используются для дистанционного труда.

Происходящими изменениями обеспокоено руководство почти половины (46%) всех участвовавших в опросе организаций. Около 40% из них называют возможные колебания этого показателя неуправляемой ситуацией и не знают, как повлиять на это.

"В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить. Очевидно, что цифровизация пока не затронула сферу управления эффективностью организации. Если проблему эффективности и пытаются решать, то лишь проверенными "дедовскими" способами", - отметила старший бизнес-аналитик компании "Ростелеком-Солар" Елена Черникова.

По мнению эксперта, в большинстве случаев успешность людей оценивают либо по неким внешним признакам - "выглядит занятым, значит, работает хорошо", либо по условным показателям - "достиг определенного порога продаж, значит, молодец". При этом, не берутся во внимание возможные барьеры, возникающие перед специалистами, снижение нагрузки и риск выгорания и увольнения кадров за счет оптимизации процессов.

Ранее Ruposters писал, что почти треть россиян готовы сменить профессию из-за маленькой зарплаты и выгорания.