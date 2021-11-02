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Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты

Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты

38-летний Сергей Лазарев старается оберегать от излишнего внимания прессы своих детей, семилетнего Никиту и трехлетнюю Аню, но и затворников из них не делает. В своем инстаграме Сергей регулярно публикует фото ребят, да и в свет с ним они уже выходили. Ну а день рождения — вполне достойный повод, чтобы порадовать подписчиков новыми милыми снимками. Тем более праздник был двойной! 31 октября в семье Сергея отмечали дни рождения его сына Никиты и его мамы Валентины Викторовны.


Сергей Лазарев с мамой

Гостей Лазарев собрал у себя дома, так как из-за локдауна столичные рестораны сейчас посетителей не принимают и работают только навынос. Вот и Лазарев заказал красочный торт и устроил домашнюю вечеринку для родных. Самих же именинников ждали еще персональные сладости с сюрпризом — в шоколадных сферах скрывались мини-торты с декором в виде семейных фотографий. Чтобы добраться до угощений, правда, пришлось поработать деревянным молоточком, но с этим виновники торжества справились на отлично.


Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна и его сын Никита



Персональный торт Никиты был также украшен персонажем из аниме "Наруто". Ну а маме Сергея достались сладкие красные розы.

Второй день отходим от праздника! Разбираем подарки и доедаем праздничный стол,

— поделился эмоциями Лазарев.


Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней

Поклонники певца также присоединились к поздравлениям в адрес его сына.

Пусть все у Никиты будет хорошо!

Какие вы солнечные и счастливые! Глядя на вас, тоже хочется улыбаться,

— написали в комментариях.

Напомним, что в этом году Никита дебютировал в дуэте со своим отцом на сцене. В мае он вместе с папой спел в музыкальной программе "Взрослые и дети" хит "Это все она" из репертуара Лазарева. Известно также, что Никита занимается танцами.


Сергей Лазарев с сыном Никитой

Появление детей в своей жизни певец долгое время скрывал. О сыне Никите он рассказал впервые, когда малышу было уже два года. Не сразу стало известно и о появлении Ани. О том, кто является матерью детей, официально неизвестно до сих пор.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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