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Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло в конце недели

Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло в конце недели

00:48  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал температурную аномалию в московском регионе в конце недели, сообщает РИА «Новости».

По его словам, со среды погода станет облачной, ожидается небольшой дождь. В четверг «очень теплые воздушные массы» будут поступать с востока Средиземноморья.

В пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов. Через столицу будет проходить небольшой фронт, будет сплошная облачность, поэтому ночи также будут теплыми: плюс 7-8 градусов.

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Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о грядущем потеплении в Воронежской области. Во вторник, 2 ноября, по области будет от +10 до +15, в городе — от +11 до +13 градусов. В ночное время ожидается от +2 до +7 градусов. 



#погода #Москва


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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