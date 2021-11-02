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СК выясняет обстоятельства задержек рейсов в нижегородском аэропорту Стригино

СК выясняет обстоятельства задержек рейсов в нижегородском аэропорту Стригино

20:06  Автор: Тамила Аскерова



Следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино (Нижний Новгород), из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Об этом во вторник сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК во «ВКонтакте».

В ночь на понедельник, 1 ноября, Москву накрыл аномальный туман, видимость составляла всего 200-700 метров. В результате в столичных аэропортах были задержаны или отменены более 170 рейсов. 

Следователи установили, что 2 ноября более 30 воздушных бортов, которые направлялись из-за рубежа и других регионов в Москву, совершили вынужденную посадку в нижегородском аэропорту. В ведомстве сообщили, что проверяется информация о том, что ребёнку стало плохо в самолёте, который был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде.


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«Пассажиры самолёта ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи Центрального МСУ на транспорте Следственного комитета. Обстоятельств и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса авиапассажир имеет право отказаться от полёта и потребовать у авиакомпании возместить убытки.

В конце октября густой туман парализовал работу аэропорта в Южно-Сахалинске. Рейсы отправляли на запасные аэродромы. Из-за сильного тумана в городе была практически нулевая видимость.  



#авиа #происшествия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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