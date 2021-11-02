Тепличные комплексы по выращиванию цветов поддержат льготными кредитами

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Расширяется перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов, предоставляемых банками на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также переработки продукции растениеводства и животноводства. Соответствующие приказы Минсельхоза от 28.09.2021 N 671 и N 672 вступают в силу со 2 ноября.

Льготные инвестиционные кредиты теперь могут быть предоставлены сельхоз товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на строительство тепличных комплексов по выращиванию цветов.

Получить кредит на эти цели можно по договорам, заключенным с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Срок предоставления кредита может быть от двух до восьми лет включительно,

Также уточняется, что в случае если заемщик осуществляет производство, первичную или последующую переработку сельхоз продукции и ее реализацию на территории того субъекта, где он зарегистрирован, то к учёту принимается сумма всех выданных ему льготных краткосрочных кредитов, которая не должна превышать максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории такого субъекта.

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А если заемщик живет в одном субъекте, а работает в другом, — то сумма выданных такому заемщику льготных краткосрочных кредитов учитывается отдельно в каждом субъекте, на территории которого он осуществляет производство, первичную или последующую переработку сельхозпродукции.

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#сельское хозяйство #деньги

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