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Тепличные комплексы по выращиванию цветов поддержат льготными кредитами

Тепличные комплексы по выращиванию цветов поддержат льготными кредитами

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Расширяется перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов, предоставляемых банками на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также переработки продукции растениеводства и животноводства. Соответствующие приказы Минсельхоза от 28.09.2021 N 671 и N 672 вступают в силу со 2 ноября.

Льготные инвестиционные кредиты теперь могут быть предоставлены сельхоз товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на строительство тепличных комплексов по выращиванию цветов.

Получить кредит на эти цели можно по договорам, заключенным с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Срок предоставления кредита может быть от двух до восьми лет включительно,

Также уточняется, что в случае если заемщик осуществляет производство, первичную или последующую переработку сельхоз продукции и ее реализацию на территории того субъекта, где он зарегистрирован, то к учёту принимается сумма всех выданных ему льготных краткосрочных кредитов, которая не должна превышать максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории такого субъекта.

Российских цветоводов хотят поддержать не только рублём


А если заемщик живет в одном субъекте, а работает в другом, — то сумма выданных такому заемщику льготных краткосрочных кредитов учитывается отдельно в каждом субъекте, на территории которого он осуществляет производство, первичную или последующую переработку сельхозпродукции.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#сельское хозяйство #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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