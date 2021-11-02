Ученые из ВИР имени Н. И. Вавилова завершили масштабное тестирование сортов редьки и редиса

Вадим Карасев

В течение нескольких лет ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) проводили комплексное изучение репрезентативной выборки образцов редиса и редьки из мировой коллекции ВИР. Были исследованы 149 образцов редиса из 37 стран и 129 образцов редьки из 21 страны. Исследование охватило всё разнообразие подвидов редиса и редьки — европейский, китайский и японский. В результате были выявлены источники таких ценных признаков, как скороспелость, компактность розетки, высокая урожайность, высокое содержание сухого вещества и аскорбиновой кислоты, — статья об этом опубликована в журнале Plants. Об итогах проекта сообщает пресс-служба ВИР им. Н. И. Вавилова.

Исследования проводились на научно-производственной базе «Пушкинские и Павловские лаборатории» ВИР (г. Пушкин, Санкт-Петербург) в 2016–2020 гг. Материалом для работы стала мировая коллекция редиса и редьки (Raphanus sativus) Российской Федерации, хранящаяся в генном банке ВИР. Работа с большим и разнообразным материалом позволила ученым лучше понять, как редис и редька различаются на уровне подвидов, разновидностей и типов по фенотипическим и биохимическим признакам. На основании этих данных составлены признаковые коллекции по содержанию аскорбиновой кислоты, сухого вещества, окраске корнеплода и габитусу растения (внешний вид).

«В нашей работе мы расширили понимание того, как морфологические, биохимические и хозяйственно ценные признаки растения могут меняться в зависимости от генотипа (совокупности генов организма) и условий среды. Это имеет особое значение при выборе исходного материала для селекции этих культур», — комментирует научный сотрудник отдела генетических ресурсов овощных и бахчевых культур ВИР Анастасия Курина, первый автор статьи.

Планируется, что создание признаковых коллекций позволит по запросу селекционера оперативно предоставлять образцы для создания, например, сортов с маленькой листовой розеткой и крупным корнеплодом для теплиц или с большой листовой розеткой и с крупным корнеплодом для открытого грунта.

В настоящее время ученые отдела генетических ресурсов овощных и бахчевых культур работают совместно с сотрудниками Дагестанской опытной станции — филиала ВИР — над изучением солеустойчивости редиса и редьки при их выращивании в естественных условиях. Кроме того, продолжается работа с коллегами из отдела физиологии ВИР — начата разработка методики по определению устойчивости к марганцу, ранее была разработана методика по определению алюмоустойчивости культур редиса и редьки (Raphanus sativus) (публикация в Вавиловском журнале генетики и селекции, 2020).

Впереди — молекулярные исследования с целью выявить описанные хозяйственно-ценные признаки на генетическом уровне. Это позволит проводить идентификацию ценных признаков в лабораторных условиях, что облегчит и ускорит массовый скрининг исходного коллекционного и затем селекционного материала.